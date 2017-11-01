Intel выпустила высокоскоростной Optane SSD 900P по вменяемой цене

Твердотельные накопители Intel на базе технологии Optane наконец становятся доступными для потребительских компьютеров. Новая модель Optane SSD 900P обеспечивает высокую производительность, имеет приемлемые показатели ёмкости и цены.

Как отмечает Intel, чипы памяти 3D XPoint вполне могут дополнять оперативную память на компьютере в качестве одного гигантского пула памяти с высокой скоростью доступа. При этом такие решения будут существенно дешевле, чем массив ОЗУ сопоставимого объёма (но всё же будут уступать в плане скорости).

Фактически, новый твердотельный накопитель Intel Optane SSD 900P обеспечивает максимальную скорость последовательного чтения информации до 2500 МБ/с, а максимальная скорость записи достигает 2000 МБ/с. Количество операций ввода вывода при осуществлении случайных операций чтения и записи заявлено на уровне 550 тыс. и 500 тыс., соответственно.

На рынок поступят модели Intel Optane SSD 900P ёмкостью 280 ГБ (в форм-факторах U.2 и HHL) и 480 ГБ (только в форм-факторе HHL). Ресурс записи составляет 5,11 ПБ и 8,76 ПБ, соответственно. Цена Intel Optane SSD 900P ёмкостью 280 ГБ составляет $389, а за модель ёмкостью 480 ГБ предстоит заплатить $599. Продажи начнутся уже в этом квартале.

Источник: The Verge