Intel выпустит 10-нм серверные процессоры Xeon (Sapphire Rapids) в 2021 году. Они должны получить поддержку PCI Express 5.0 и DDR5





В рамках вчерашнего анонса новых серверных процессоров Xeon Scalable из 14-нм семейства Cooper Lake компания Intel поделилась некоторыми подробностями о следующем поколении Sapphire Rapids, а также представила новую технологию AMX. Считается, что именно будущие Xeon Scalable семейства Sapphire Rapids первыми получат поддержку PCI Express 5.0 и DDR5.

Вице-президент Intel, генеральный директор департамента маркетинга процессоров Xeon и центров обработки данных Лиза Спелман рассказала, что недавно инженеры провели первые тесты грядущих процессоров Sapphire Rapids. Планируется, что новая серверная платформа дебютирует в 2021 году, объединив в рамках одного семейства множество процессоров Intel Xeon для многопроцессорных систем с числом сокетов от одного до восьми. Сейчас модельный ряд Xeon фактически представлен двумя подсемействами: 14-нм процессоры Cooper Lake предназначены для платформ с четырьмя или восемью сокетами (4S-8S), а 10-нм чипы Ice Lake, которые выйдут до конца года — для серверов с одним и двумя сокетами (1S-2S).

Одной из отличительных особенностей процессоров Sapphire Rapids станет поддержка новой фирменной технологии Intel Advanced Matrix eXtensions (AMX) ускорения операций логического вывода в частности и работы систем машинного обучения в целом. Intel пока не готова делиться подробностями касательно AMX, но обещает опубликовать финальные спецификации в конце этого месяца.

В прошлом году Huawei на одной из презентаций своих продуктов случайно раскрыла некоторые ключевые спецификации процессоров Sapphire Rapids, включая поддержку восьмиканальной памяти типа DDR5 и новой шины PCIe 5.0.

Важно понимать, что финальные характеристики и другие подробности пока неизвестны и они могут значительно меняться по мере приближения к моменту выпуска. Но сейчас все указывает, что именно Sapphire Rapids станут первыми серверными процессорами общего назначения от Intel, которые ознаменуют переход с PCIe 3.0 на более новую версию интерфейса. На сегодня это один из главных недостатков CPU Intel. Нынешние конкурирующие серверные чипы AMD EPYC (Rome), которые давно продаются на рынке, обеспечивают поддержку 128 линий PCIe 4.0. В отличие от Cooper Lake, будущие Sapphire Rapids должны уже производиться по техпроцессу 10 нм. Ожидается, что после «обкатки» на корпоративном сегменте мы увидим потребительские чипы, родственные Sapphire Rapids. О сроках выпуска таких пока остается только гадать. К слову, у AMD настольных процессоры Ryzen 5000 с поддержкой DDR5 выйдут не раньше 2022 года.

10-нм процессоры Xeon линейки Sapphire Rapids на обновленной процессорной архитектуре Willow Cove вместе с 7-нм GPU Ponte Vecchio с графической архитектурой Xe послужат основной нового суперкомпьютера Aurora класса Exascale стоимостью $500 млн. Компания Cray должна передать систему заказчику (Министерство энергетики США) в 2021 году, она разместится в Аргоннской национальной лаборатории.

Источник: Tom’s Hardware