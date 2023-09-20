Intel выпустит процессоры Meteor Lake 14 декабря

Для Intel процессоры нового поколения Meteor Lake станут первопроходцами по многим параметрам. В частности это первый процессор с разными чипами для каждого компонента, первый на 4-нм техпроцессе Intel и первый со специальным ИИ-сопроцессором. Также этот процессор не будет называться Core i7 (или другой цифрой), а будет называться Intel Core Ultra.

Новую линейку процессоров семейства Meteor Lake будет «запустят» 14 декабря, передает The Verge. Согласно заявлениям представителей компании — это самый энергоэффективный клиентский процессор, который они когда-либо создавали, одновременно ожидается и двойной прирост графической производительности.

Модульная конструкция

С Meteor Lake Intel присоединится к своим коллегам (конкурентам) в создании компьютерных чипов по методу, который можно описать подобными Lego строительными блоками. Однако вместо кубиков — модули центрального (CPU), графического процессора (GPU), кэш-память или еще какие-то полезные микросхемы. Для AMD и Qualcomm это привычная методика, но для Intel является относительно новым направлением.

Недостатком может стать многообразие техпроцессов, лишь часть чипа Intel фактически выполнена по новейшему техпроцессу Intel 4 (нм). Графическая подсистема производится по 5-нм техпроцессу TSMC, а входы/выходы и новая «плитка» SoC (системы на чипе) — по TSMC N6.

Для лучшей энергоэффективности вместо одного центрального или графического процессора в каждом чипе Meteor Lake есть два — добавляется «остров с низким энергопотреблением», способный теоретически работать сам по себе, со своим эффективным процессорным ядром, сопроцессором искусственного интеллекта NPU, медиа-движком и памятью.

Остальные процессорные ядра распределены между «вычислительными плитками» на Intel 4, которая включает в себя ядра P (Performance) и E (Efficiency), названные Redwood Cove и Crestmont соответственно, а также отдельную графическую систему на TSMC N5.

Intel стремится нагревать чип как можно меньше, для чего функция Thread Director перенаправляет потоки на более мощные ядра лишь после того, как сначала попытается использовать ядра с меньшей мощностью.

Это касается и сопроцессора искусственного интеллекта, за которым можно следить через диспетчер задач Windows.

Кодирование и декодирование видео теоретически может происходить вообще без затрагивания графической плитки.

В дополнение к видео в формате AV1, нативной поддержке HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1, а также 8K HDR-видео или до четырех 4K-мониторов одновременно, эта SoC-плитка обеспечивает Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7. Последний теоретически сможет обеспечивать скорость передачи до 5,76 Гбит/с.

Игровые возможности?

В Meteor Lake можно добавить графику Intel Arc — теперь со специальными блоками трассировки лучей и до 8 Xe-ядер на самом чипе.

Согласно словам разработчика, графический процессор Xe LPG имеет вдвое большую производительность на Вт, чем Xe LP, что сам по себе был вдвое производительнее на Вт, чем Intel UHD 11-го поколения, который вставляли в процессоры ранее.

Впервые в интегрированной графике появилась поддержка Intel XeSS — интеллектуальной технологии повышения производительности, подобной DLSS от Nvidia и FSR от AMD, которая может помочь повысить частоту кадров.

Хотя Intel не предоставила никаких цифр относительно производительности, в компании утверждают, что графический процессор может работать при гораздо более низком минимальном напряжении и достигать более высокой максимальной тактовой частоты, чем предыдущие iGPU (более 2 ГГц).

ИИ-сопроцессор

Сопроцессор искусственного интеллекта (NPU) теоретически должен быть в каждом чипе. «NPU будет доступен во всем стеке продуктов Meteor Lake», — подтверждает Тим Уилсон, вице-президент Intel по архитектуре. Это в целом совпадает с планами Intel встроить ИИ в каждый продукт.

Кажется, компания пока не готова дать много конкретных примеров применения, кроме «ИИ переосмыслит все ваши методы взаимодействия с Windows». Но в нем есть OpenVINO Inference Engine, который помогает общаться с приложениями и передавать их напрямую к NPU, а также много общих идей.

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Intel использует Meteor Lake как доказательство того, что она снова в деле. По словам представителей компании, производительность 4 частей Intel Meteor Lake (вычислительной плитки) опережает не только 14-нм техпроцесс в поколении Broadwell и 10-нм в Ice Lake, но и усовершенствованные варианты Skylake и Tiger Lake.

Intel пока ничего не сообщила о реальной производительности или времени автономной работы, но должна сделать это ближе к запуску.

Но Intel планирует вложить значительные средства в эту модель. Она инвестирует 3,5 млрд долларов в производство в штате Нью-Мексико и 7 млрд долларов в Пенангу, Малайзия, в течение следующих 10 лет.