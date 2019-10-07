iPhone 11 Pro Max стал новым лучшим смартфоном рейтинга Consumer Reports
Специалисты Consumer Reports опубликовали отчет по итогам тестирования линейки смартфонов iPhone 11, оценив новые смартфоны Apple согласно своей привычной методике. Несмотря на то, что относительно предшественников новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max внешне практически не изменились, не считая тройную камеру, они получили несколько важных улучшений, что позволило новинкам выбиться в лидеры обновленного рейтинга Consumer Reports.
После проведения тестов представители Consumer Reports заявили, что именно iPhone 11 Pro Max является лучшим из всех доступных на сегодняшний день на рынке смартфонов, присвоив ему первое место и самый высокий балл — 95 из 100 возможных. Следом за ним идет iPhone 11 Pro с результатом 92 балла. Базовый iPhone 11 тоже получил достаточно высокий балл (89), войдя в топ-10 лучших смартфонов по версии Consumer Reports. Собственно, новый рейтинг топ-10 лучших смартфонов по версии Consumer Reports выглядит следующим образом:
- iPhone 11 Pro Max – 95
- iPhone 11 Pro – 92
- Samsung Galaxy S10+ – 90
- iPhone XS Max – 90
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy Note10+
- iPhone XS
- iPhone 11
- Samsung Galaxy Note 10+ 5G
- Samsung Galaxy Note 10
Напомним, журнал оценивает смартфоны по трем ключевым критериям: автономность, прочность и камеры. Коротко пройдемся по каждой оценке.
Как известно, Apple хорошо поработала над автономностью новых смартфонов iPhone 2019 года. Модель iPhone 11 Pro Max оснащается аккумулятором емкостью почти 4000 мА•ч, что позволяет смартфону работать дольше других флагманов, что уже подтвердили независимые тесты. Теперь есть еще одно подтверждение: в тесте Consumer Reports смартфон iPhone 11 Pro Max проработал 40,5 часа, что на целых 11 часов больше, чем в свое время удалось iPhone Xs Max. Смартфоны iPhone 11 Pro (3046 мА•ч) и iPhone 11 (3190 мА•ч) продержались 34 и 27,5 часа соответственно. Тест проводился с использованием роботизированного пальца, который выполнял с экраном смартфона стандартные манипуляции, необходимые для просмотра веб-страниц, фотографирования, запуска потокового видео, GPS и, конечно же, выполнения телефонных звонков.
Чтобы проверить, насколько прочными получились новые iPhone, Consumer Reports поочередно протестировали несколько купленных в рознице образцов в специальном металлическом барабане, в котором каждое устройство совершило 100 падений под разными углами. Если экраны обоих экземпляров iPhone 11 Pro уже после 50 вращений получили сильные повреждения и вышли из строя, то iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max и вовсе после сотни вращений отделались лишь несколькими незначительными царапинами.
Камеры у новых iPhone 11 Pro и 11 Pro Max тоже оказались лучшими среди смартфонов. Разумеется, по версии Consumer Reports, хотя DxOMark, отчета которых мы еще ждем, наверняка тоже поставят смартфонам Apple высокий балл (но будет ли он выше, чем у Huawei Mate 30 Pro). Отдельно Consumer Reports отметили специальный режим ночной съемки. Он предназначен для того, чтобы получать яркие и детализированные снимки в темное время суток. И в целом, как мы отмечали в наших обзорах iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, Apple заметно подтянула качество съемки в сложных условиях. Но называть iPhone 11 Pro и 11 Pro Max лидерами преждевременно, ведь грядет анонс нового поколения смартфонов Google Pixel 4, которые считаются лучшими по части возможностей ночной съемки.
Остается добавить, что уже в эту пятницу, 11 октября, стартуют официальные продажи iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в Украине, причем первый уик-энд будет действовать скидка в размере 2000 грн от обычной цены. Одновременно с новыми iPhone в Украине начнут продаваться новые умные часы Apple Watch Series 5 и новый планшет Apple iPad 10.2.
Источник: Consumer Reports
- Consumer Reports — ежемесячный журнал некоммерческой американской организации Consumers Union, который публикует обзоры и сравнительные тесты потребительских товаров и услуг.