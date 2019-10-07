iPhone 11 Pro Max стал новым лучшим смартфоном рейтинга Consumer Reports





Специалисты Consumer Reports опубликовали отчет по итогам тестирования линейки смартфонов iPhone 11, оценив новые смартфоны Apple согласно своей привычной методике. Несмотря на то, что относительно предшественников новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max внешне практически не изменились, не считая тройную камеру, они получили несколько важных улучшений, что позволило новинкам выбиться в лидеры обновленного рейтинга Consumer Reports.

После проведения тестов представители Consumer Reports заявили, что именно iPhone 11 Pro Max является лучшим из всех доступных на сегодняшний день на рынке смартфонов, присвоив ему первое место и самый высокий балл — 95 из 100 возможных. Следом за ним идет iPhone 11 Pro с результатом 92 балла. Базовый iPhone 11 тоже получил достаточно высокий балл (89), войдя в топ-10 лучших смартфонов по версии Consumer Reports. Собственно, новый рейтинг топ-10 лучших смартфонов по версии Consumer Reports выглядит следующим образом: