АСБИС объявил официальные цены на новинки Apple в Украине: iPhone 11 – от 22999 грн, iPhone 11 Pro – от 33999 грн, iPhone 11 Pro Мах – от 37999 грн, Apple Watch Series 5 – от 12999 грн, iPad – от 9499 грн





АСБИС-Украина, официальный дистрибьютор техники Apple, объявил официальные цены и начало предзаказов со сниженными ценами на новинки компании, включая смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, а также умные часы Apple Watch Series 5 и новый планшет Apple iPad 10.2, продажа которых начнется уже через неделю, 11 октября 2019 года.

По данным компании, только первые четыре дня, с 11 по 14 октября, их можно будет приобрести по специальным сниженным ценам. Так, первые покупатели официальных iPhone 11 и iPhone 11 Pro сэкономят 2000 грн. А те, кто в первые дни от старта продаж приобретут Apple Watch и новый iPad, смогут сэкономить 1000 грн.

«В этом году ажиотаж вокруг новинок Apple достиг максимума. Большинство моделей по опыту других стран «разлетаются» с полок магазинов в течение нескольких часов. Для тех, кто хочет быть уверен, что получит желаемую модель, рекомендуем уже сегодня совершить предзаказ. Так вы не только подстрахуете себя, но и можете быть уверены, что сэкономите на покупке. Сэкономленные деньги рекомендуем использовать на приобретение оригинальных аксессуаров Apple, линейка которых также обновилась с наступлением нового сезона» — отметили в АСБИС-Украина.

Итак, специальные цены на первый викенд официального запуска выглядят следующим образом:

iPhone 11 – от 22 999 грн (будет 24 999 грн );

(будет ); iPhone 11 Pro – от 33 999 грн (будет 35 999 грн );

(будет ); iPhone 11 Pro Мах – от 37 999 грн (будет 39 999 грн );

(будет ); Apple Watch Series 5 – от 12 999 грн (будет 13 999 грн );

(будет ); iPad 10.2 – от 9 499 грн (будет 10 999 грн).

Напомним, что 10 сентября 2019 года компания Apple анонсировала целый ряд новых устройств, включая смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro 11 Max, планшет Apple iPad 10.2 и умные часы Apple Watch Series 5.

Отметим, что обновленные iPhone 11 в стальных водозащищенных корпусах получили мощный процессор Apple A13 Bionic, увеличенное время автономной работы и новые возможности для фото и видеосъемки. В iPhone 11 Pro Max появилась третья камера с телеобъективом для приближения.

В свою очередь, Apple Watch Series 5, работающие под управлением watchOS 6, получили Always On дисплей и новые функции: компас, измерение уровня шума и календарь женских циклов, а также новые варианты корпуса, включая титановый. Новый Apple iPad 10.2 с дисплеем Retina и установленной iPadOS поддерживает стилус и «умную» клавиатуру, превращающие его в полноценный многозадачный компьютер.

Источник: АСБИС-Украина