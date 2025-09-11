Новости Украина 11.09.2025 comment views icon

Продажи Apple iPhone 17 в Украине стартуют 26 сентября, цены вырастут на 10%

Катерина Даньшина

9 сентября Apple представила линейку iPhone 17 наряду с новыми AirPods и Apple Watch — рассказываем, когда устройства будут доступны для продажи в Украине и по каким ценам.

Когда стартуют продажи в Украине?

Официальным дистрибьютором техники Apple в Украине является компания «АСБИС», где среди реселлеров упоминаются сети Comfy, Алло, Rozetka, Фокстрот и др. По их данным, продажи новых iPhone 17 у нас стартуют 26-27 сентября, на неделю позже США.

Предзаказ планируют запустить 19 сентября.

В то же время некоторые продавцы поменьше, такие как Yabluka, «Ябко» и «Техно Еж», уже предлагают предзаказ (ни одного нет в перечне официальных реселлеров на сайте «АСБИС»). К примеру, Estore открыл предзаказ сразу после презентации, обнародовав ценники, которые активно распространяются в сети: от 50 000 до 119 999 грн, в зависимости от модели.

Apple iPhone 17

Сколько будут стоить «официальные» iPhone 17 в Украине?

Стоимость новой линейки смартфонов Apple стартует от $799-1199, в зависимости от модели и объема памяти. Интересно, что в этом году компания впервые с 2017-го повысила стартовую цену iPhone Pro, сразу на $100.

Согласно пресс-службе «Фокстрот», украинские цены будут аналогичными ценам Восточной и Центральной Европы, то есть «на 10% выше» предыдущих моделей — из-за инфляции. По оценкам Forbes, речь идет о суммах в 52 000-78 100 грн в зависимости от модели.

Apple iPhone Air

Ожидать ли дефицита новых iPhone?

В Comfy говорят, что уже по традиции ожидают дефицита новой линейки в первые 4-6 недель после старта продаж. Особенно, это касается моделей Pro, которые из года в год остаются самыми популярными в предпочтениях украинцев.

Среди заявок, которые оставили клиенты Comfy в первые 12 часов после презентации, 90% приходятся на Pro-серию (а из них 70% — на Pro Max). Половина запросов, как ни странно, оформлена на iPhone в цвете Cosmic Orange.

Источник: Forbes Украина

