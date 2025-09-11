Продажи Apple iPhone 17 в Украине стартуют 26 сентября, цены вырастут на 10%

9 сентября Apple представила линейку iPhone 17 наряду с новыми AirPods и Apple Watch — рассказываем, когда устройства будут доступны для продажи в Украине и по каким ценам.
Все, что показали на презентации Apple
- Apple iPhone 17: минимум 256 ГБ, дисплей 120 Гц и новая камера от $799
- Apple iPhone Air: с процессором A19 Pro, модемом С1X и чипом N1 от $999
- Apple iPhone 17 Pro: самая большая батарея среди iPhone, до 2 ТБ в версии Max и цена от $1099
- Apple Watch Ultra 3: спутниковая связь, больший экран и до 42 часов автономной работы за $799
- Apple Watch Series 11 и SE 3: 5G, watchOS 26 и обещанный живой перевод по цене от $249
- Apple AirPods Pro 3 — новый дизайн и «живой» перевод за $249
Когда стартуют продажи в Украине?
Официальным дистрибьютором техники Apple в Украине является компания «АСБИС», где среди реселлеров упоминаются сети Comfy, Алло, Rozetka, Фокстрот и др. По их данным, продажи новых iPhone 17 у нас стартуют 26-27 сентября, на неделю позже США.
Предзаказ планируют запустить 19 сентября.
В то же время некоторые продавцы поменьше, такие как Yabluka, «Ябко» и «Техно Еж», уже предлагают предзаказ (ни одного нет в перечне официальных реселлеров на сайте «АСБИС»). К примеру, Estore открыл предзаказ сразу после презентации, обнародовав ценники, которые активно распространяются в сети: от 50 000 до 119 999 грн, в зависимости от модели.
Сколько будут стоить «официальные» iPhone 17 в Украине?
Стоимость новой линейки смартфонов Apple стартует от $799-1199, в зависимости от модели и объема памяти. Интересно, что в этом году компания впервые с 2017-го повысила стартовую цену iPhone Pro, сразу на $100.
Согласно пресс-службе «Фокстрот», украинские цены будут аналогичными ценам Восточной и Центральной Европы, то есть «на 10% выше» предыдущих моделей — из-за инфляции. По оценкам Forbes, речь идет о суммах в 52 000-78 100 грн в зависимости от модели.
Ожидать ли дефицита новых iPhone?
В Comfy говорят, что уже по традиции ожидают дефицита новой линейки в первые 4-6 недель после старта продаж. Особенно, это касается моделей Pro, которые из года в год остаются самыми популярными в предпочтениях украинцев.
Среди заявок, которые оставили клиенты Comfy в первые 12 часов после презентации, 90% приходятся на Pro-серию (а из них 70% — на Pro Max). Половина запросов, как ни странно, оформлена на iPhone в цвете Cosmic Orange.
Источник: Forbes Украина
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: