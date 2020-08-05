Исследование: За карантин спрос на сервисы доставки еды в Украине резко вырос и затем упал практически вдвое





Компания GlobalLogic исследовала украинский и мировой рынок сервисов доставки еды, используя открытые данные и информацию из собственных источников. По данным аналитиков компании, с начала карантина, в марте, наблюдалось наибольшее количество скачиваний приложений сервисов по доставке еды. При этом в июне украинцы загружали их в 2 раза реже, что свидетельствует о насыщении рынка. Наиболее популярным приложением доставки в этот период стала Raketa.

Приложение Glovo в марте занимало в среднем 50-е место по количеству скачиваний в украинском рейтинге приложений на iOS и Android, при этом в июне позиция сервиса опустилась на 100-е строчки в топе. Такая же тенденция наблюдалась у Uber Eats до его ухода с украинского рынка. Исключением из этого тренда стало приложение Raketa, популярность которого удерживалась на высоком уровне также в апреле.

Сервисы по доставке отмечали рост спроса во время карантина. По данным Glovo, в категориях «Супермаркеты» и «Аптеки» количество заказов через их приложение выросло в среднем на 35%. В сервисе Raketa в марте 2020 года рост количества заказов составил 40%, а в апреле показатели выросли почти вдвое.

Однако такая тенденция наблюдается не во всех странах. Например, в США, по данным компании Second Measure, к концу мая общий объем продаж сервисов доставки еды вырос более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, прибыльность таких сервисов остается небольшой. Uber Eats по-прежнему теряет в среднем по $1,10 на каждом заказе в США. Однако это можно считать повышением рентабельности, так как в середине 2019 года, по данным финансовой компании Cowen, Uber Eats терял $3,36 с каждого заказа.

“Карантин, безусловно, повлиял на количество скачиваний приложений доставки еды и их бизнес-показатели. Более того, компании начинают развиваться с помощью консолидации, а также сделок слияния и поглощения (M&A). К примеру, Uber в начале июля приобрел американский сервис Postmates. Мы ожидаем увидеть все больше новых сделок на рынке сервисов доставки еды, что повлечет за собой повышение спроса на цифровые услуги для объединения баз данных и внутренней инфраструктуры”, — прокомментировал Владимир Васьковский, младший вице-президент по инжинирингу, руководитель направления электронной коммерции и технологий в GlobalLogic.

Сервисы доставки еды относятся к сфере e-commerce, которая, по данным Adobe 2020 Digital Economy Index, в мае 2020 года достигла 77% роста по сравнению с этим же периодом прошлого года. Чтобы выйти на такие показатели при докарантинных условиях, e-commerce сфере понадобилось бы от 4 до 6 лет. В свою очередь, такие результаты способствуют повышению спроса на цифровую трансформацию бизнеса и поддержку на должном уровне уже созданных онлайн-платформ.

Напомним, что в июне текущего года прекратили работу приложения Uber Eats и Menu.ua, однако заработал маркетплейс для ресторанов от Rozetka и в ближайшее время планирует запуститься Bolt Food.

Источник: GlobalLogic