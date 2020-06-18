«Не Glovo единым»: Rozetka запустила маркетплейс для ресторанов, там уже можно заказывать блюда из сетей Tarantino Family, Docker Pub, Pesto Cafe и др.

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Украинский рынок доставки еды в последнее время весьма активен — кто-то активно развивается (Glovo, Raketa), кто-то уходит (Uber Eats, Menu.ua), а кто-то только собирается открываться (Bolt Food). К числу последних собирается присоединиться интернет-магазин Rozetka, уже предлагающий киевским сетям новый «маркетплейс для ресторанов», сообщает издание Retailers.

В частности, коммерческий директор столичной сети «Mamamia!» Сергей Чайка написал у себя в Facebook, что Rozetka уже запустила маркетплейс для ресторанов. Эту информацию подтвердили Retailers еще в одной сети — Domino’s Pizza.

Сергей Чайка рассказал Retailers, что предложение от Rozetka пришло на форму обратной связи на сайте Mamamia. Текст письма Сергей опубликовал в ветке комментариев под своим постом, по его мнению скорее всего это будет каталог блюд как у Glovo, а заказ будет передаваться на колл-центр заведения.

«Добрый день! Rozetka Marketplace запустила платформу для ресторанов и кафе. Теперь ваш ресторан может стать ближе нашим покупателям. Предлагаем разместить меню ресторана на нашей платформе, тем самым открыть для себя дополнительный канал продаж».

Также в сообщении говорится, что для этого будет создан отдельный сайт («лендинг, на платформе ресторанов»). Rozetka предоставляет платформу и привлекает покупателей, рестораны обрабатывают заказ и делают доставку. Сумма оплаты за доступ к платформе для ресторана составляет 100 грн в месяц, комиссия в первые три месяца — 0,1%.

Отметим, что «маркетплейс для ресторанов» уже можно найти на сайте Rozetka по следующей ссылке, на данный момент там присутствует четыре сети ресторанов: Tarantino Family, Docker Pub, Pesto Cafe и Prynada, а также производитель полуфабрикатов WeChefs.

Напомним, что раньше Rozetka открыла раздел для заказа продуктов из супермаркетов МегаМаркет, Ашан, Varus.

Источник: Retailers