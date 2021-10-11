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Издание UBR.UA со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что оператор мобильной связи «Киевстар» приценивается к крупной телеком-компании «Датагруп». Данная сделка может стать своеобразным ответом на действия основного конкурента Vodafone Украина, который недавно приобрел телеком-оператора Vega Telecom.

Отдельные эксперты опасаются, что данная покупка может «убить» конкуренцию на рынке фиксированного интернета, так как в Украине появится сильный национальный оператор с огромным отрывом от остальных компаний сегмента. Впрочем, в этом случае свое слово должен сказать Антимонопольный комитет Украины, который должен обеспечивать государственную защиту конкуренции в предпринимательской деятельности.

В то же время другие специалисты считают, что укрупнение рынка напротив, пойдет на пользу инвестиционной привлекательности Украины, так как «Киевстар» входит в международный холдинг Veon, акции которого котируются на бирже.

Также конвергенция — естественный шаг для крупных игроков телеком-рынка, так как объединение под одним брендом различных видов услуг (мобильной связи, проводного интернет-доступа и платного телевидения) позволяет компании увеличить доход, а абонентам — получать практически все современные телеком-услуги со скидкой и из одних рук.

Напомним, что в самом конце прошлого года компания «Датагруп» приобрела провайдера Volia, а уже в этом году ходили слухи о возможном приобретении интернет-провайдера «Фринет» (O3).

Источник: UBR.UA