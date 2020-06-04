В последнем квартале доля AMD на рынке дискретных GPU снизилась до 25%

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Аналитики Jon Peddie Research (JPR), оценив мировой рынок графических ядер (данные включают как дискретные, так и интегрированные GPU) по итогам первого квартала 2020 года, пришли к выводу, что пандемия COVID-19 привела к его сокращению на 5,3% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. В годовом же выражении поставки выросли на 14,9%, что обусловлено сезонными факторами.

Точное количество отгруженных за квартал GPU аналитики в отчете почему-то не указывают, но можно вспомнить, что за последние три месяца 2019-го мировые поставки составили 93 млн единиц GPU. То есть, объем рынка GPU по итогам первого квартала 2020 года составляет примерно 88 млн единиц.

В квартальном выражении поставки сократились и у AMD (-16,6%), и у NVIDIA (-13,6%), а вот Intel, которая по-прежнему остается лидером рынка, показала рост (+0,5%). Напомним, NVIDIA поставляет только дискретные GPU, Intel — только интегрированные, а продукция AMD представлена в обоих сегментах.

Если рассматривать сегмент дискретных графических процессоров для ноутбуков и десктопов, то здесь по-прежнему правит бал NVIDIA, причем «зеленые» укрепили свои позиции, нарастив долю до 75%. В то же время доля AMD сократилась до 25%. Иными словами, NVIDIA втрое превосходит AMD по поставкам дискретных GPU. В то же время поставки дискретных GPU в квартальном выражении упали на 19,53%.

Остается добавить, что рынок ПК в квартальном выражении упал на 1,74%, но в годовом вырос — на 15,53%.

В ближайшее время аналитики JPR опубликуют доклад, посвященный сугубо сегменту дискретных видеокарт (add-in boards).

К слову, буквально на днях мы узнали, что за последние семь лет AMD отгрузила на рынок более 550 млн графических ядер.

Источник: JPR