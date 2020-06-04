В последнем квартале доля AMD на рынке дискретных GPU снизилась до 25%
Аналитики Jon Peddie Research (JPR), оценив мировой рынок графических ядер (данные включают как дискретные, так и интегрированные GPU) по итогам первого квартала 2020 года, пришли к выводу, что пандемия COVID-19 привела к его сокращению на 5,3% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. В годовом же выражении поставки выросли на 14,9%, что обусловлено сезонными факторами.
Точное количество отгруженных за квартал GPU аналитики в отчете почему-то не указывают, но можно вспомнить, что за последние три месяца 2019-го мировые поставки составили 93 млн единиц GPU. То есть, объем рынка GPU по итогам первого квартала 2020 года составляет примерно 88 млн единиц.
В квартальном выражении поставки сократились и у AMD (-16,6%), и у NVIDIA (-13,6%), а вот Intel, которая по-прежнему остается лидером рынка, показала рост (+0,5%). Напомним, NVIDIA поставляет только дискретные GPU, Intel — только интегрированные, а продукция AMD представлена в обоих сегментах.
Если рассматривать сегмент дискретных графических процессоров для ноутбуков и десктопов, то здесь по-прежнему правит бал NVIDIA, причем «зеленые» укрепили свои позиции, нарастив долю до 75%. В то же время доля AMD сократилась до 25%. Иными словами, NVIDIA втрое превосходит AMD по поставкам дискретных GPU. В то же время поставки дискретных GPU в квартальном выражении упали на 19,53%.
Остается добавить, что рынок ПК в квартальном выражении упал на 1,74%, но в годовом вырос — на 15,53%.
В ближайшее время аналитики JPR опубликуют доклад, посвященный сугубо сегменту дискретных видеокарт (add-in boards).
К слову, буквально на днях мы узнали, что за последние семь лет AMD отгрузила на рынок более 550 млн графических ядер.
За последние семь лет AMD отгрузила уже более 550 млн графических ядер
Источник: JPR