Как бюджет "Служанки": "Грешники" и "Битва за битвой" потратили на оскаровскую кампанию $30 млн

Як бюджет "Служниці": "Грішники" та "Одна битва за іншою" витратили на оскарівську кампанію $30 млн

В гонке за «Оскаром» Warner Bros. не жалеет никаких средств для продвижения своих проектов и в этом году рекламный бюджет превысил стоимость производства целого фильма.


Согласно Variety, Warner Bros. направила около $30 млн на «оскаровскую кампанию» для «Грешников» и «Битвы за битвой», что почти равно бюджету хитовой «Служанки». Психологический триллер с Амандой Сейфрид и Сидни Суини, напомним, обошелся в $35 млн и в десять раз (!) перебил кассой свой бюджет.

Деньги на рекламную кампанию Warner Bros. распределила «почти равномерно» — примерно по $14-16 млн на фильм — поэтому явного фаворита в гонке не было. Что в результате? «Грешники» получили рекордные 16 номинаций на «Оскар», тогда как «Битва за битвой» идет следом с 14. Если Warner Bros. получит свою первую победу за «Лучший фильм» со времен «Арго» 2012 года, то деньги явно будут потрачены не зря.

«Вопрос на миллион долларов: действительно ли стоит тратить столько денег только на то, чтобы выиграть «Оскар» за лучший фильм? Иногда да, иногда нет. Победа редко окупается непосредственно в виде кассовых сборов или доходов от стриминга, но студии давно считают ее стоящей престижа, влияния на отрасль и долгосрочной ценности бренда. Другими словами, это как купить трофей стоимостью $30 млн, который нельзя повесить на стену», — пишет Джордан Руими из Word of Reel.

Бюджеты, оценки и кассовые сборы «Грешников» и «Битвы за битвой»

«Грешники» — это исторический вампирский фильм Райана Куглера. Сюжет разворачивается в 1930-х годах на юге США, в эпоху «Законов Джима Кроу». Пытаясь оставить позади свою непростую жизнь, братья-близнецы (Майкл Б. Джордан) возвращаются в родной город после длительного отсутствия, но дома их ждет беда гораздо большая и зловещая, чем они могли представить. Бюджет фильма оценивают на уровне $90 млн без учета маркетинга, а в прокате он собрал около $368 млн по всему миру. Оценки на Rotten Tomatoes: 97% от критиков и 96% от зрителей


В прошлом году только ленивый не слышал о фильме «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Свое восхищение публично высказывали такие мэтры кино, как Фрэнсис Форд Коппола и Стивен Спилберг, который пересмотрел ленту трижды. Жанрово, это черная комедия, свободно адаптирующая роман Томаса Пинчона «Винокрай» под современные реалии, где главным героем выступает экс-участник ультралевой террористической группы, а ныне наркоман и алкоголик Боб Фергюсон (Леонардо Ди Каприо). На Rotten Tomatoes фильм оценили в 94% от критиков и 85% от зрителей, однако с кассовыми достижениями ситуация сложнее. По оценкам экспертов, фильм принес Warner Bros. убытки: общая мировая касса составила всего $208 млн, тогда как затраты оценивают в $130 млн на производство + $70 млн маркетинг.

Первый за 10 лет фильм от режиссера «Пиратов Карибского моря» оценили в 88% на Rotten Tomatoes

