Камера смартфона Samsung Galaxy Note 10+ 5G возглавила рейтинг DxOMark с результатом 118 баллов





Авторитетный ресурс DxOMark провёл тестирование камеры недавно анонсированного смартфона Samsung Galaxy Note 10+ 5G и высоко отметил возможности этого устройства. Фактически, эта модель стала новым лидером рейтинга DxOMark, продемонстрировав отличные возможности съёмки фотографий и записи видео. Устройство набрало 113 баллов в общем зачёте при оценке основной камеры. При этом фотографические возможности были оценены в 118 баллов, а запись видео – в 101 балл.

При оценке фотографий к положительным моментам эксперты DxOMark отнесли быстрый и точный автофокус, хороший уровень шумов, яркие и приятные глазу цвета при большинстве условий съёмки. Также похвалы удостоилась правильная экспозиция с широким динамическим диапазоном при съёмке как на улице, так и внутри помещения. Кроме того, экспертам понравился эффект боке с хорошим градиентом размытия. Ещё к плюсам камеры отнесли хорошую детализацию при увеличении изображения и сохранение деталей при съёмке со вспышкой.

Однако некоторые моменты всё же заслужили нарекания. В частности, при съёмке фото встречаются артефакты изображения, алиасинг и потеря локальных деталей. Также отмечаются некоторые перенасыщенные цвета и нерегулярные ошибки при определении баланса белого. В редких случаях при съёмке внутри помещения или на улице в тёмных участках кадра проявляется шум. При съёмке с большим увеличением теряются мелкие детали изображения, а в режиме боке иногда встречаются ошибки при оценке глубины сцены.

При записи видео на главную камеру смартфона Samsung Galaxy Note 10+ 5G экспертам DxOMark понравились детализация и хорошо контролируемые шумы при съёмке на улице и внутри помещения. Камера обеспечивает обычно хорошую экспозицию широким динамическим диапазоном, яркие цвет и эффективную стабилизацию. Также она обладает быстрым и точным автофокусом. Но при съёмке в условиях недостаточного освещения на видео появляются розовый оттенок и крупнозернистый шум при одновременной потере деталей. Также при отслеживании фиксируется нестабильность экспозиции.

Фронтальная камера смартфона Samsung Galaxy Note 10+ 5G также стала новым лидером соответствующего рейтинга DxOMark. Она набрала общую оценку в 99 баллов (103 балла за фото и 93 балла за съёмку видео). При этом камера удостоилась похвалы за хорошую экспозицию, передачу деталей и хорошую работу автофокуса для обоих режимов съёмки. Но при съёмке в условиях слабой освещённости у камеры могут быть проблемы с потерей деталей (для фото) и неправильным определением баланса белого (для видео).

Источник: DxOMark 1, 2