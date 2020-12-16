После январского локдауна в киевских маршрутках могут повысить цену за проезд до 12 грн

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Директор компании «Трансгрупп», которая обслуживает порядка десяти маршрутов в Киеве и пригороде заявил, что уже в первом квартале 2021 года стоимость проезда в маршрутках может вырасти минимум до 12 гривен. До праздников стоимость поднимать не будут, а вот после завершения объявленного властями локдауна (напомним, что ‎‎»карантин зимних каникул» пройдет с 8 по 24 января 2021 года включительно) столичным маршруткам скорее всего придется пойти на этот шаг.

«До восьмого числа ніхто не буде піднімати ніяких цін через те, що перевізники розуміють, що у людей зараз грошей немає. Якщо зараз підняти ціни, то всі скажуть, що це не перевізники, а якісь шкуродери», – заявил Владимир Назаренко.

«Хто вийде і виживе після локдауна, це вже будемо бачити… Вартість може вирости до мінімум 12 гривень. У першому кварталі наступного року можна очікувати якісь зміни в плані вартості проїзду в громадському транспорті», – рассказал директор компании «Трансгрупп».

Напомним, что летом текущего года был подготовлен новый законопроект о работе маршруток, который должен повысить количество и качество автобусов, улучшить регулярность графика, решить проблему с льготниками, оплатой картой и т.д.

В свою очередь Мининфраструктуры заявило, что до 2030 года планирует заменить в Украине весь общественный транспорт на электрический.

Источник: Голос UA