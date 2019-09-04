КГГА подключилась к электронной системе обмена данными между государственными реестрами «Трембита»

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Киевская городская государственная администрация и Государственное агентство по вопросам электронного управления Украины заключили соглашение о подключении к системе электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита». Инициатором сотрудничества стал Департамент информационно-коммуникационных технологий.

«Трембита» — это основа электронного управления, которая способна обеспечить масштабную модернизацию процессов государственного управления и способствует прозрачности работы власти. Система осуществляет обмен данными без участия человека, что значительно ускоряет процесс предоставления услуг и уменьшает возможность механических ошибок. Использование ее возможностей способно решить проблему с доступом органов местного самоуправления к данным государственных реестров, которых сегодня в Украине насчитывается около 350. Именно прямой доступ к базам данных реестров может значительно ускорить предоставление услуг.

Таким образом, подключение к системе электронного взаимодействия предоставит подразделениям КГГА возможность своевременно получать достоверную информацию из государственных реестров. Благодаря этим инструментам власть сможет создавать новые электронные сервисы и повышать качество существующих, а главное — делать услуги более удобными и доступными для киевлян.

«Киев — единственный город, имеющий собственную платформу реестров с уникальным идентификатором. Это обеспечивает быстрый обмен точными данными между информационными системами города и уменьшает длительный бумажный документообмен. Для того, чтобы увеличить количество электронных сервисов для киевлян, столица должна получить доступ и в государственные реестры. Именно поэтому и возникла идея подключиться к «Трембите». Очень важно, что кроме оцифровки больших массивов информации, система общегосударственного уровня позволит органам местного самоуправления избежать коррупционных рисков», — отметил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

Напомним, что система автоматического обмена данными между государственными органами «Трембита» была запущена 22 мая 2019 года. Система основана на доработанной версии проекта X-Road, созданного правительством Эстонии в качестве фундамента цифрового общества страны.

Первые соглашения о подключении к системе электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита» были заключены между Государственным агентством по вопросам электронного правительства Украины и Министерством финансов Украины, а также между Национальной службой здоровья (НСЗУ) и Государственной службой по вопросам лекарственных средств и контроля за наркотиками (Гослекслужбой). В дальнейшем аналогичные соглашения будут заключены Государственной фискальной службой, Пенсионным фондом, Министерством юстиции, Министерством внутренних дел и другими ведомствами и учреждениями Украины.

Напомним, что министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет намерен перевести документообмен между госорганами в электронную форму уже до 1 октября 2019 года.

Источник: КГГА