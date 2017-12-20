Киевский офис Uber станет главным в Центральной и Восточной Европе

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Компания Uber, владеющая одноименным онлайн-сервисом заказа такси, сегодня объявила о том, что киевский офис станет основным офисом компании в регионе Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщает ain.ua.

В ближайшее время в украинский офис переедут сотрудники из других стран (Польши, Литвы, Румынии, Эстонии, Чехии и Словакии), в результате чего численность персонала увеличится до 40 человек. Вместе они должны будут организовать рабочий процесс должным образом.

Почему именно киевский офис выбрали главным? Благодаря хорошим результатам работы украинской команды, показавшей самые высокие темпы роста.

Генеральным менеджером Uber в регионе Центральной и Восточной Европы станет нынешний глава украинского офиса Алексей Стаха.

По словам Алексея, в дальнейшем он планирует продолжать работать над расширением географии сервиса в регионе и запуском новых продуктов.

Буквально на днях Uber хвастался высоким средним рейтингом украинских пользователей, а еще раньше запустил необязательную опцию чаевых для водителей.

Источник: ain