Uber: Средний рейтинг украинских пользователей сервиса составляет 4,9 балла, что выше, чем в США, Германии и Франции

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Сервис вызова такси Uber проанализировал данные о пользователях приложения в Украине и мире и подсчитала средний пользовательский рейтинг в разных странах. По данным компании, рейтинг пассажиров Uber в странах, где работает сервис, превышает 4,6 балла по пятибалльной системе. При этом средний рейтинг пассажира Uber в Украине составляет весьма высокие 4,898.

Однако это не рекорд – самый высокий средний рейтинг, по статистике Uber, имеют пользователи из Эстонии и Литвы (4,957), самый низкий показатель ‒ в Бангладеш (4,627). Для сравнения, рейтинг пассажира в Беларуси составляет 4,946; Польше ‒ 4,933; США ‒ 4,894; Германии ‒ 4,880; Франции ‒ 4,804.

Отметим, что рейтинг пользователя представляет собой средний балл всех выставленных ему оценок водителями-партнерами. При получении заказа не только пользователь видит рейтинг водителя, но и водитель ‒ пользователя. Чтобы узнать свой рейтинг пассажира в приложении Uber, необходимо: зайти в приложение Uber на своем смартфоне, выбрать боковое меню (вверху слева) и уточнить текущий рейтинг, который отображается под именем пользователя.

Напомним, что недавно Uber в очередной раз поднял тарифы на сервис uberX в Киеве, Днепре, Львове, Запорожье и Харькове, а также предоставил пассажирам возможность анонимно оставлять чаевые водителям Uber, если поездка была оценена в 5 баллов.

Источник: Uber