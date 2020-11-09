Киевское КБ «Луч» представило разведывательно-ударный беспилотник «Сокол-300»
Киевское конструкторское бюро «Луч», которое входит в состав ГК «Укроборонпром», представило макет разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата собственной разработки «Сокол-300». Презентация полноразмерного макета БПЛА состоялась на территории ГП «Жулянский машиностроительный завод «ВИЗАР».
«Сокол-300» представляет собой комплекс, предназначенный для ведения разведки и нанесения ударов в оперативную и тактическую глубину противника. БПЛА вооружается управляемыми ракетами ЖК-2П с дальностью поражения до 10 км. Комплекс оснащен автоматической лазерной системой посадки и помехозащищенной радиосвязью.
Новый БПЛА разработан с учетом опыта работ и технических решений ракетного комплекса РК-360 МЦ «Нептун». В частности, управление комплексом осуществляется с мобильного пункта управления, унифицированного с пунктом управления «Нептуна». При этом «Сокол-300» может комплектоваться тремя вариантами двигателей.
Основные характеристики «Сокол-300»:
- Масса полезной нагрузки — 300 кг.
- Максимальная взлетная масса — 1225 кг.
- Размах крыла БПЛА — 14 м, а длина — 8,57 м.
- Максимальная скорость — до 335 км/ч.
- Система управления — IHS + GPS + карта местности.
Напомним, что ранее «Укроборонпром» показал ударный тяжелый беспилотник нового поколения Akinci, созданный совместно с турецкой компанией Baykar Defence.
Источник: Укроборонпром