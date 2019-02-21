«Киевстар» подсчитал количество смартфонов Samsung в сети (почти каждый третий) и назвал пять самых популярных моделей

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Не секрет, что самыми продаваемыми смартфонами Samsung являются вовсе не флагманы, а аппараты бюджетной линейки Galaxy J. Очередным доказательством тому служат результаты исследования, проведенного «Киевстар». По случаю анонса новых смартфонов флагманской серии Samsung Galaxy S10 крупнейший украинский мобильный оператор задействовал доступные ему аналитические инструменты, чтобы определить популярность смартфонов Samsung среди абонентов мобильного оператора и понять, каким моделям они отдают предпочтение.

Итак, согласно данным «Киевстар», по состоянию на январь 2019 года общее количество смартфонов Samsung составляло более 4 млн штук, что на 12% больше чем в аналогичном месяце год назад. Таким образом, почти каждый третий смартфон в сети «Киевстар» – это модель Samsung.

Что интересно, 40% всех смартфонов Samsung, которыми пользуются абоненты «Киевстар», поддерживает 4G. Год назад таковых было только 20%.

Ниже вы можете видеть список из пяти самых популярных смартфонов Samsung в сети «Киевстар» и долю каждой модели:

Galaxy J3 2016 J320H Duos (10%);

Galaxy J5 2016 Duos J510H (7%);

Galaxy J1 2016 J120H Duos (6%);

Galaxy J5 J500H (5%);

Galaxy J7 2016 J710FN Duos (4%).

Как видим, все пять позиций занимают бюджетные и среднебюджетные модели Galaxy J.

Что же касается флагманских моделей Galaxy S8, S9, Note8 и Note9 все вместе они занимают всего 3% от всех смартфонов Samsung, работающих в сети «Киевстар».

И хотя эта статистика относится только к украинскому рынку и ограничена только выборкой по «Киевстару», она отлично показывает, что чаще всего составляют флагманы относительно небольшую долю продаж, а основная часть приходится именно на среднебюджетные и недорогие устройства. Только вчера на презентации Samsung хвасталась, что к настоящему моменту продала более 2 млрд смартфонов Galaxy. Увы, точных данных по результатам продаж отдельных линеек у нас нет, но можно с уверенностью сказать, что большую часть обеспечили Galaxy J и Galaxy A.

Было бы интерсно, если бы «Киевстар» еще поделился аналогичной статистикой о популярности смартфонов Xiaomi. Как известно, по итогам минувшего квартала последняя опередила Samsung и стала №1 на рынке смартфонов Украины.