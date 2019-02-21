Samsung продала более 2 млрд смартфонов Galaxy (менее чем за десять лет)

На вчерашней презентации Samsung представила множество новинок: смартфоны Galaxy S10, S10+, S10e (читайте наш первый взгляд), S10 5G, первый сгибаемый смартфон Galaxy Fold, умные часы Galaxy Watch Active (наш первый взгляд), фитнес-браслеты Galaxy Fit и Galaxy Fit e, а также беспроводные наушники Galaxy Buds. Пожалуй, это была самая продуктивная и насыщенная на анонсы презентация в истории южнокорейского гиганта, из серии Galaxy Unpacked — так точно. В рамках этой презентации глава мобильного подразделения Samsung Дон-Джин Кох отчитался о преодолении важного рубежа — суммарные продажи смартфонов, выпущенных под брендом Galaxy, превысили 2 млрд единиц! То есть, менее чем за 10 лет (первые смартфоны под брендом Galaxy вышли в 2010 году) Samsung реализовала более 2 млрд смартфонов Galaxy. Это впервые Samsung поделилась такой статистикой.

Учитывая мировую известность компании Samsung и самого бренда Galaxy, а также объемы ее продаж, нет ничего удивительного в этом показателе, но результат все равно впечатляет. Очевидно, что в эту цифру вошли не только продажи смартфонов флагманских линеек Galaxy S и Galaxy Note, но и линеек начального и среднего уровня Galaxy A, Galaxy C и Galaxy J.

Для сравнения, компания Apple, представляя новые iPhone на сентябрьской презентации в прошлом году, заявила о приближении к отметке 2 млрд реализованных устройств с iOS. Вероятно, сейчас уже это рубеж пройден, но Apple считает не только смартфоны iPhone, но и планшеты iPad.

Также можно вспомнить, что Huawei, которая метит в лидеры рынка смартфонов по итогам этого года с планом по продажам 250 млн смартфонов, в конце прошлого года заявила о преодолении рубежа в 4 миллиарда реализованных телефонов (смартфонов и обычных «звонилок»).

Источник: The Verge