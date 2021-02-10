Китайские майнинговые фермы включают уже сотни игровых ноутбуков с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30





Буквально на днях мы сообщали о том, что майнеры криптовалют в Китае начали переключаться на игровые ноутбуки, оснащённые видеокартами NVIDIA серии GeForce RTX 30. Тогда речь шла о ферме, состоящей из более чем 40 ноутбуков. Но это далеко не предел.

Владельцы фермы в Китае продемонстрировали видео, на котором показаны сотни ноутбуков Hasee – они либо уже развёрнуты для майнинга (установлены в режим палатки для наилучшего охлаждения или друг на друга), либо готовятся к установке для добычи криптовалюты. Таким образом, тот факт, что майнеры теперь активно используют ноутбуки для майнинга криптовалют, уже не секрет. И такие фермы из игровых ноутбуков разрастаются, включая уже сотни устройств.

Такая ситуация способствует возникновению дефицита на рынке. Так как ноутбуки массово раскупаются майнерами, это создаёт проблемы для тех, кто хотел бы купить производительный ноутбук для игр или выполнения других ресурсоёмких задач. Подобная ситуация наблюдается на протяжении уже нескольких недель.

Это поднимает вопрос, что именно делает NVIDIA для предотвращения доступа майнеров к такому огромному количеству своих графических процессоров, будь то мобильные или настольные компьютеры.

Обычно NVIDIA известна строгими правилами в отношении дистрибьюторов, розничных продавцов и даже обозревателей. Но каким-то образом это не помешало майнерам массово покупать сотни одинаковых продуктов с её графическими процессорами. Фотографии с фермы явно демонстрируют, что производитель ноутбуков Hasee допустил массовое использование своих продуктов для майнинга в рамках одной организации. И пока что NVIDIA никак публично не пресекает подобные ситуации.

Источник: videocardz