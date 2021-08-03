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КМДА: У Києві з’явилася можливість замовити електронні учнівські квитки онлайн

КМДА: У Києві з’явилася можливість замовити електронні учнівські квитки онлайн

КМДА: У Києві з’явилася можливість замовити електронні учнівські квитки онлайн


Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА повідомив, що у батьків всіх шкіл Києва з’явилася можливість замовити електронний учнівський квиток онлайн. До того замовити електронні учнівські квитки онлайн можна було лише в особистому кабінеті киянина, проте згодом ця функція була відключена.

Для замовлення електронного учнівського квитка батькам чи опікунам потрібно зареєструватись на порталі за наступним посиланням.

КМДА: У Києві з'явилася можливість замовити електронні учнівські квитки онлайн

На порталі батьки можуть подати заявку на учнівський е-квиток, далі процес відбувається за наступним алгоритмом:

  • Данні в системі підтверджує працівник школи, де навчається дитина.
  • Валідована заявка передається на виробництво.
  • За всіма етапами можна слідкувати у своєму кабінеті.
  • Отримати готовий е-квиток учні, як і раніше, зможуть у своїх школах.

Зазначимо, що за міською цільовою програмою «Турбота» 2019-2021 до 31 грудня 2021 року учні можуть продовжувати користуватися своїми старими учнівськими для безоплатного проїзду в міському транспорті. А згодом поступово електронними учнівськими квитками будуть забезпечені всі школярі столиці без зайвих довідок, заяв та відвідин адмінустанов.

Джерело: КМДА

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