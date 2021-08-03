КМДА: У Києві з’явилася можливість замовити електронні учнівські квитки онлайн





Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА повідомив, що у батьків всіх шкіл Києва з’явилася можливість замовити електронний учнівський квиток онлайн. До того замовити електронні учнівські квитки онлайн можна було лише в особистому кабінеті киянина, проте згодом ця функція була відключена.

Для замовлення електронного учнівського квитка батькам чи опікунам потрібно зареєструватись на порталі за наступним посиланням.

На порталі батьки можуть подати заявку на учнівський е-квиток, далі процес відбувається за наступним алгоритмом:

Данні в системі підтверджує працівник школи, де навчається дитина.

Валідована заявка передається на виробництво.

За всіма етапами можна слідкувати у своєму кабінеті.

Отримати готовий е-квиток учні, як і раніше, зможуть у своїх школах.

Зазначимо, що за міською цільовою програмою «Турбота» 2019-2021 до 31 грудня 2021 року учні можуть продовжувати користуватися своїми старими учнівськими для безоплатного проїзду в міському транспорті. А згодом поступово електронними учнівськими квитками будуть забезпечені всі школярі столиці без зайвих довідок, заяв та відвідин адмінустанов.

Джерело: КМДА