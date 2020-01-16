Количество зарядных станций для электромобилей в Украине приблизилось к 3000, самая крупная сеть — AutoEnterprise [Инфографика]





Вместе с поставками электрических автомобилей растет — и тут нет ничего удивительного — в Украине и количество зарядных станций для них. И вот сейчас подоспела свежая статистика по сегменту.

Итак, за прошлый год общее число станций стандартной и высокой мощности в украинских городах выросло до 2719 единиц. Общее число точек подключения по состоянию на начало 2020 года составляет 5902 (в среднем 2,17 пункта в одну станцию). Из них точек подключения высокой мощности (не меньше 22 кВт) — 533.

Если смотреть данные по брендам, больше всего станций установила AutoEnterprise — 1113 штук. За лидером с большим отставанием следует Ionity (не путать с европейской сетью скоростных зарядок IONITY) с 387 зарядками. Замыкает тройку ElectroUA с показателем 380 станций. Небезызвестная YASNO E-mobility (бывшая STRUM), принадлежащая «ДТЭК» Рината Ахметова, — почти в самом конце с 23 станциями. Всего же 17 различных компаний устанавливали станции зарядки в прошлом году.

Остается вспомнить, что с 1 января в силу вступил закон об инфраструктуре для электромобилей, вводящий зеленые номера и штрафы за парковку на зарядных станциях, а уже в этом квартале в Украине должны появиться первые три станции Tesla Supercharger.

Источник: Elektrovesti