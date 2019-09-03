Sony издевается дразнит анонсом «компактного флагмана Xperia, который помещается на ладони»

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Похоже, Sony решила окончательно добить пользователей, слезно ностальгирующим по компактным моделям Xperia Compact, которыми можно свободно управлять одной рукой. Ранее Sony пригласила на пресс-конференцию, которая пройдет 5 сентября в рамках выставки IFA 2019. Теперь же производитель для подогрева интереса к мероприятию опубликовал в соцсетях короткое тизер-видео посвященное анонсу нового смартфона «Xperia, который помещается на ладони».

Вот только этим миниатюрным Xperia, которым дразнит рекламный отдел производителя, является вовсе не долгожданная компактная модель серии Xperia Compact, а флагманская модель Xperia 2, идущая на смену нынешней Xperia 1.

Смартфону Xperia 2 приписывают 6,1-дюймовый дисплей OLED разрешением 4K с соотношением сторон 21:9, SoC Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Камера, предположительно, состоит из трех модулей разрешением 12 Мп. Новая модель в целом сохранит дизайн Xperia 2, за исключением местоположения основной камеры, которая переедет с центральной части тыльной панели в угол.

Да, Xperia 1 оснащается более крупным дисплеем диагональю 6,5 дюйма, но при диагонали экрана 6,1-дюйма модель Xperia 2 разве что можно назвать идейным преемником последнего истинного компакта Sony Xperia Z3 Compact с 4,6-дюймовым экраном (на заглавном фото), да и то с очень большой натяжкой.

Источник: GSM Arena