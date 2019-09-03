Sony
издевается дразнит анонсом «компактного флагмана Xperia, который помещается на ладони»
Похоже, Sony решила окончательно добить пользователей, слезно ностальгирующим по компактным моделям Xperia Compact, которыми можно свободно управлять одной рукой. Ранее Sony пригласила на пресс-конференцию, которая пройдет 5 сентября в рамках выставки IFA 2019. Теперь же производитель для подогрева интереса к мероприятию опубликовал в соцсетях короткое тизер-видео посвященное анонсу нового смартфона «Xperia, который помещается на ладони».
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Xperia excellence, in the palm of your hand. Join us September 5th for #SonyIFA #Innovation
Вот только этим миниатюрным Xperia, которым дразнит рекламный отдел производителя, является вовсе не долгожданная компактная модель серии Xperia Compact, а флагманская модель Xperia 2, идущая на смену нынешней Xperia 1.
Смартфону Xperia 2 приписывают 6,1-дюймовый дисплей OLED разрешением 4K с соотношением сторон 21:9, SoC Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Камера, предположительно, состоит из трех модулей разрешением 12 Мп. Новая модель в целом сохранит дизайн Xperia 2, за исключением местоположения основной камеры, которая переедет с центральной части тыльной панели в угол.
Да, Xperia 1 оснащается более крупным дисплеем диагональю 6,5 дюйма, но при диагонали экрана 6,1-дюйма модель Xperia 2 разве что можно назвать идейным преемником последнего истинного компакта Sony Xperia Z3 Compact с 4,6-дюймовым экраном (на заглавном фото), да и то с очень большой натяжкой.
Источник: GSM Arena