Компания Bolt (Taxify) откроет новый большой офис и R&D-центр в киевском UNIT.City

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Эстонская компания Bolt (Taxify до ребрендинга) откроет новый большой офис и R&D-центр в Киеве. Об этом сообщил руководитель UNIT.City Макс Яковер на своей facebook-странице.

«К нам в UNIT.City заезжает европейский «единорог» (компания с капитализацией более $1 млрд) — Bolt Taxify. Откроет офис и R&D-центр. Ребята построили одну из самых быстрорастущих транспортных платформ (автомобили, мотоциклы, электросамокаты) в Европе и Африке, по данным Financial Times. Уже более 25 миллионов пользователей в более 30 странах мира! Инвесторы ― Mercedes-Benz, Didi Chuxing, Korelya Capital и сооснователь TransferWise. В новый R&D к концу года планируют набирать разработчиков (пока разработка в Таллине)».

В свою очередь региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный сообщил изданию AIN.UA, что в новый офис заедет более более 50 человек, до конца года команда увеличится до 60 человек. По его словам, компания наращивает присутствие в Украине, что стало причиной для открытия нового большого офиса.

На данный момент у Bolt уже есть локальный украинский офис, в нем работает несколько десятков человек. К концу года компания планирует запустить R&D-центр, тогда же начнут набирать разработчиков.

Напомним, что сервис Taxify был основан в Эстонии, на данный момент он обслуживает 25 миллионов клиентов в более чем 30 странах мира. В Украине сервис Taxify запустился осенью 2016 года, затем платформа осуществила перезапуск в Киеве с новой командой в середине 2018 года, в конце прошлого года начала работать в Харькове, а в начале текущего — во Львове и Одессе. В 2019 году Taxify провел ребрендинг, получив новое имя Bolt.

Источник: UNIT.City