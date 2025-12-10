Композитор "Аватар 3" написал 1907 страниц нот, чтобы музыки хватило на 3+ часа фильма

Саймон Франглен был аранжировщиком и автором песен в оригинальном «Аватаре» 2009 года и написал музыку к сиквелу 2022 года, однако третий фильм требовал куда больше усилий — как технических, так и тематических. В итоге общий объем музыки в «Огне и пепле» едва не равнялся продолжительности самого фильма.

«С точки зрения масштаба того, что нам пришлось создать, эта музыка превосходит все то, что я делал раньше», — рассказывает Франглен в интервью IndieWire.

При этом первая песня для «Аватар: Огонь и пепел» была создана еще 7 лет назад, тогда как основную часть Франглен написал в течение 2,5 лет — ноты заняли 1907 страниц.

«Фильм длится 3 часа 15 минут и в нем 3 часа 4 минуты и 16 секунд звучит музыка. Поэтому у меня есть около 10 минут отдыха за хорошее поведение», — шутит композитор.

Сложность работы Франглена заключалась в том, что «Огонь и пепел» довольно часто переходит между жанрами и охватывает широкий тональный диапазон: от интимно романтического до печального. К примеру, сцены с Джейком и Нейтири требовали ощущения дистанции и опустошенности потерей, а вот с Торговцами ветром можно было поиграть темами в стиле голливудских приключенческих фильмов 1930-х и 1940-х годов. Во втором случае композитору пришлось не только создать музыку, но и разработать инструменты, на которых персонажи играют в кадре.

«Мне пришлось разрабатывать настоящие инструменты, а в «Аватаре» мы не можем ничего придумывать», — говорит Франглен, ссылаясь на требование Джеймса Кэмерона относительно реалистичности. «Я видел их как финикийских торговцев древности. Они гораздо более утонченные, чем другие кланы, которых мы встречали в прошлом. Им нельзя просто так дать обычные бас-гитару и барабаны. Так что я нарисовал несколько инструментов и решил сделать пластик для барабанов из того же материала, что и паруса. Плюс, я хотел, чтобы струнные инструменты ощущались как такелаж корабля, потому что это кочевники. У них должны быть инструменты, которые отражают то, чем они занимаются».

Разработки Франглена отдали в художественный отдел для создания рендеров, а затем мастер по реквизиту Брэд Эллиотт напечатал необходимые элементы на огромном 3D-принтере.

Для другого нового клана в «Аватар 3», племени Огня, композитор тоже имел особый подход.

«Это агенты хаоса и я хотел, чтобы их музыка имела висцеральный характер. 10 лет назад я был во Внутренней Монголии, и там был струнный инструмент под названием моринхур, который может выдавать настоящую ярость. Поэтому я формировал структуру вокруг него», — говорит Франглен и сразу добавляет, что использовал для разнообразия тритон — музыкальный интервал, который прозвали «дьявольским» из-за напряженного звучания. «Он никогда не бывает полностью четким. Вы слышите его, когда племя впервые атакует, а позже это становится их мотивом».

Почти вся музыка к «Аватар 3» была записана в Лос-Анджелесе на площадке Fox с участием 215 артистов: включая оркестр из 100 музыкантов, хоры, солистов и др.

«Я хотел создать органичное ощущение, что с помощью музыки рассказывается история», — говорит композитор. «Создать эмоциональную связь».

«Аватар: Огонь и пепел» продолжает события фильма «Путь воды» 2022 года, который завершился смертью Нетеяма, сына Джейка и Нейтири. Грусть семьи нарушает новая угроза в виде племени Огня, враждебной группы жителей На’ви во главе с мстительной Варанг Уны Чаплин. Свои роли в ленте повторяют Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет. В украинских кинотеатрах «Аватар 3» будет транслироваться с 18 декабря.