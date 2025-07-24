Криптокошелек MetaMask ускоренно изнашивает SSD — расширение браузера записывает по 420 ГБ в сутки

Пользователи расширения MetaMask для браузеров на базе Chromium (Chrome, Edge, Opera) сообщают о серьезной проблеме. Оно может записывать на SSD сотни гигабайтов данных ежедневно, быстро используя ресурс накопителя. Владелец MetaMask, компания Consensys, подтвердила наличие бага, который приводит к чрезмерному износу накопителей.

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MetaMask позиционируется как «кошелек для всего», который позволяет пользователям «покупать, продавать, обменивать, отправлять [и] получать» различные криптовалюты; «собирать [и] торговать NFT»; «подключаться к тысячам крипто-DApps» (распределенных приложений) из единого интерфейса.

Один из пользователей GitHub под ником ripper31337 сообщил, что за 3 месяца MetaMask записал 25 ТБ данных на его твердотельный накопитель. Причем проблема проявлялась даже после выхода из расширения.

В соцсети X один из пользователей заявил, что MetaMask может писать по 5 МБ/с в фоне без остановки. Это приводит к записи 420 ГБ данных в сутки, или почти 38 ТБ за 3 месяца непрерывной работы. Если учитывать, что система может не работать в режиме 24/7, объем в 25 ТБ выглядит вполне реальным.

🚨Metamask users, pay attention A user on github discovered a critical bug in Metamask by ConsenSys – after a fresh install on Chromium-based browsers (Chrome, Edge, Opera), it writes 5 MB/s nonstop in the background, even if you’re logged out. That’s ~500 GB daily – or 25 TB… pic.twitter.com/enFVd0oLGC — DSG (🔟/🔟) (@dsg_666) July 17, 2025

В ответ на запрос Cointelegraph представитель Consensys подтвердил существование проблемы, из-за которой MetaMask «записывает сотни гигабайт данных в день на твердотельные накопители [пользователей]» в браузерах на базе Chromium. В то же время он объяснил, что «браузерные криптокошельки регулярно записывают данные на диск — это ожидаемое поведение». Но команда учла жалобы пользователей на чрезвычайно высокую активность записи.

Оказалось, что проблема больше всего затрагивает пользователей с очень большим объемом хранимых данных, поэтому разработчики ищут пути уменьшения его объема. Как выяснилось, проблема существует как минимум с мая, но она до сих пор не устранена и «съедает» SSD пользователей.

Несмотря на то, что современные SSD стали значительно выносливее — в частности, компания Backblaze еще в 2022 году сообщала, что в ее дата-центрах SSD даже надежнее HDD — регулярная бессмысленная запись десятков терабайт данных все равно значительно сокращает ресурс накопителя.

Источник: tomshardware