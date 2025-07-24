tyzhden shi
Новости Крипто 24.07.2025 comment views icon

Криптокошелек MetaMask ускоренно изнашивает SSD — расширение браузера записывает по 420 ГБ в сутки

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Криптокошелек MetaMask ускоренно изнашивает SSD — расширение браузера записывает по 420 ГБ в сутки

Пользователи расширения MetaMask для браузеров на базе Chromium (Chrome, Edge, Opera) сообщают о серьезной проблеме. Оно может записывать на SSD сотни гигабайтов данных ежедневно, быстро используя ресурс накопителя. Владелец MetaMask, компания Consensys, подтвердила наличие бага, который приводит к чрезмерному износу накопителей.

MetaMask позиционируется как «кошелек для всего», который позволяет пользователям «покупать, продавать, обменивать, отправлять [и] получать» различные криптовалюты; «собирать [и] торговать NFT»; «подключаться к тысячам крипто-DApps» (распределенных приложений) из единого интерфейса.

Один из пользователей GitHub под ником ripper31337 сообщил, что за 3 месяца MetaMask записал 25 ТБ данных на его твердотельный накопитель. Причем проблема проявлялась даже после выхода из расширения.

В соцсети X один из пользователей заявил, что MetaMask может писать по 5 МБ/с в фоне без остановки. Это приводит к записи 420 ГБ данных в сутки, или почти 38 ТБ за 3 месяца непрерывной работы. Если учитывать, что система может не работать в режиме 24/7, объем в 25 ТБ выглядит вполне реальным.

В ответ на запрос Cointelegraph представитель Consensys подтвердил существование проблемы, из-за которой MetaMask «записывает сотни гигабайт данных в день на твердотельные накопители [пользователей]» в браузерах на базе Chromium. В то же время он объяснил, что «браузерные криптокошельки регулярно записывают данные на диск — это ожидаемое поведение». Но команда учла жалобы пользователей на чрезвычайно высокую активность записи.

Оказалось, что проблема больше всего затрагивает пользователей с очень большим объемом хранимых данных, поэтому разработчики ищут пути уменьшения его объема. Как выяснилось, проблема существует как минимум с мая, но она до сих пор не устранена и «съедает» SSD пользователей.

Несмотря на то, что современные SSD стали значительно выносливее — в частности, компания Backblaze еще в 2022 году сообщала, что в ее дата-центрах SSD даже надежнее HDD — регулярная бессмысленная запись десятков терабайт данных все равно значительно сокращает ресурс накопителя.

Источник: tomshardware

Популярные новости

Первый тест AMD Ryzen Z2 Extreme в консоли MSI Claw A8 — превосходит Ryzen AI 9 HX 370
Представлен Moto G100 Pro — сверхъяркий OLED и большая батарея от $195
Крипта криптой, но Tether держит 80 тонн золота на $8 млрд в тайном хранилище
Половая дискриминация от ChatGPT: ИИ советует женщинам просить значительно меньшую зарплату, чем мужчинам
Фото со съемок «Мстители: Судный день» впервые показало Фантастическую четверку, Громовержцев и Мстителей в одной команде
Платформа NVIDIA CUDA теперь официально поддерживает RISC-V
Слишком хрупкие: процессоры Intel Raptor Lake не выдерживают жары в Европе
Удобен ли для ремонта модульный Fairphone 6? iFixit проверила
Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил
Выживание в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC намекают на более хардкорный режим
Isuzu D-MAX EV: собственный «Cybertruck» с 263 км хода на одном заряде и почти такой же ценой
Аккумуляторы будущего: срок работы квантовых батарей увеличили в 1000 раз
Космическая «Игра престолов»: на Apple TV+ стартовал третий сезон Sci-Fi сериала «Основание» с идеальными 100% от Rotten Tomatoes
Стартап, предлагающий «похороны в космосе», потерял прах 166 умерших по дороге
Может ли возникнуть гениальная идея во сне? Ученые подтверждают
Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото
Илон Маск ищет «вайфу-разработчика» для Grok на зарплату $440 000
Сериал «Гарри Поттер» представил первый кадр с новым Хагридом
Ученые добывают аммиак из воздуха с помощью плазмы — растениям на полях должно понравиться
Ghost of Yōtei показала 22 минуты геймплея — пять типов оружия, допросы и лагеря в поле
Синий лазер пробудил магнитные свойства золота и меди
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить