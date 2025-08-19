banner
Китай создал рекордную морскую ветровую турбину: ветряк диаметром 262 м генерирует 17 МВт энергии

Олександр Федоткін

Китайские инженеры представили прототип крупнейшей в мире плавучей ветровой турбины, которая уже установила ряд абсолютных рекордов по генерации электроэнергии.

Над созданием турбины работают энергетический концерн China Huaneng Group и энергетическая компания Dongfang Electric Corporation. Обе являются государственными китайскими предприятиями. 

Каждая турбина будет производить 17 МВт чистой электроэнергии или 68 млн кВт⋅ч в течение года. По данным управления энергетики США, этого достаточно для обеспечения электроэнергией около 6 тыс. 300 американских домохозяйств.

Гондола — центральный компонент ветряной турбины, включает в себя генератор, и размещается на верхушке башни высотой 152 м с лопастями общим диаметром 262 м. Каждый оборот лопастей на 360° охватывает площадь в 53 тыс. кв. м, что примерно равно площади 8 футбольных полей. 

Увеличение объема электроэнергии, генерируемой каждой отдельной турбиной, имеет большое значение для более широкого внедрения аналогичных проектов в сфере ветровой энергетики, поскольку сокращает количество турбин, необходимых для установки на каждой ветровой электростанции. Это снижает стоимость подобных проектов и время, необходимое для подготовки к запуску.

Чем дальше в море размещаются такие ветровые турбины, тем более экстремальным условиям ветра им приходится противостоять. Как отмечают представители China Huaneng Group, турбина, которая сейчас проходит испытания, способна выдерживать волны высотой 24 м и порывы ветра со скоростью 117,4 км/ч. 

Сейчас морские ветровые электростанции дороже наземных аналогов и генерируемая ими электроэнергия также имеет более высокую себестоимость. Однако они подвергаются постоянному интенсивному воздействию ветров и почти не простаивают. Подавляющее большинство морских ветровых электростанций имеет фиксированное дно. Это экономичный способ создания ветровых электростанций на мелководье, например, в Северном море, средняя глубина которого составляет всего 90 метров.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), большая часть площади мирового океана непригодна для установки ветровых турбин с фиксированным донным креплением, поскольку средняя глубина мирового океана составляет 3 тыс. 682 м. Самый глубокий фундамент для морской ветровой турбины был установлен в рамках проекта ветровой электростанции Seagreen компании SSE, на глубине 58,6 м у побережья Шотландии.

Это исключительно большая глубина для морской ветровой энергетики Программа содействия управлению энергетическим сектором (ESMAP) оценивает все воды с глубиной более 50 м как непригодные для установки турбин с фиксированным донным строением.

В то же время Глобальный совет по ветроэнергетике (GWEC) оценивает, что 80% мирового потенциала морской ветроэнергетики сосредоточено в местах с глубиной около 60 метров. По мере расширения использования плавучих ветряных турбин энергетические компании и государства могли бы значительно увеличить объемы производства энергии из ветра, разместив турбины на большей глубине. 

Источник: LiveScience

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
