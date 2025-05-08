Почти автодок из Fallout — автономный больничный модуль H3 Health Cube направляется в Украину

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Автономный больничный модуль H3 Health Cube производства канадской компании UniDoc Health из Ванкувера вскоре должен появиться в Украине.

H3 Health Cube предназначен для дистанционного проведения диагностики состояния здоровья пациентов за счет подключения к интернету. Он предназначен для использования в таких местах как аптеки, общественные центры и государственные учреждения. Он может быть установлен как в помещениях, так и на открытом пространстве. Особенно полезным H3 Health Cube может быть для людей с ограниченными возможностями.

Модуль H3 Health Cube является альтернативой записи на прием к врачу, предлагая вместо этого удаленное проведение осмотра пациентов с возможностью диагностики. Каждый такой модуль обслуживают обученные техники и медработники, которые оказывают помощь пациентам и управляют оборудованием.

Кроме системы видеосвязи каждый модуль H3 Health Cube оснащен разнообразным медицинским оборудованием, среди прочего, стетоскопом, манжетой для измерения артериального давления, термометрами и прочим. Его также можно оснастить оборудованием для проведения компьютерной томографии, кольпоскопии, УЗИ брюшной полости и ЭКГ, а также инструментами для забора и анализа образцов крови.

Модули H3 Health Cube сохраняют конфиденциальность личных медицинских данных пациента. Система стерилизации на основе ультрафиолетового излучения UVC обеспечивает стерильность внутри. Поверхности в модуле легко очищаются, что значительно облегчает проведение дезинфекции.

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Как отмечают представители UniDoc, первые три заказа на модули H3 Health Cube уже были реализованы. В частности, первые 3 H3 Health Cube должны быть развернуты в зонах боевых действий в Украине и в секторе Газа. Еще один заказ предусматривает размещение такого модуля в киевской детской больнице Охматдет.

H3 Health Cube приобрела Hope Ukraine Foundation, организация, занимающаяся поддержкой украинцев как в Украине, так и в Италии. С 2022 года Фонд также координировал размещение 10 тыс. украинцев в Италии и оказывал гуманитарную помощь по всей Украине.

Источник: UniDoc Health; NewAtlas

Раздел Технологии выходит при поддержке

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