Китайский программист умер после работы за семерых по 16+ часов в день

В Китае из-за длительного переутомления и постоянной работы без отдыха умер 32-летний программист. Когда его пытались реанимировать, мужчину успели добавить в еще один рабочий чат.





Гао Гуанхуэй работал тимлидом последние четыре года. Кроме работы над кодом, он занимался координацией проектов, поддержкой клиентов и частично продажами. Накануне программист говорил жене, что у него есть планы на следующий день, а в рабочем календаре на субботу 29 ноября были запланированы четыре задачи. По словам вдовы, он регулярно возвращался домой поздно ночью. Камеры в доме показали, что в последние недели он приходил не раньше 21-22 часов, а иногда почти в полночь.

Недосыпания, стресс, отсутствие нормального отдыха и плохое питание не могли не повлиять на здоровье. Утром 29 ноября мужчина пожаловался жене, что плохо себя чувствует и остался работать дистанционно. Когда состояние ухудшилось, он решил поехать на короткий осмотр в больницу. Однако даже тогда тимлид настаивал, что должен взять ноутбук, чтобы продолжить работать после разговора с доктором. Мужчине стало плохо прямо в лифте дома: программист потерял сознание и соседи вызвали ему «скорую». Прямо на месте ему пытались оказать помощь, делая сердечно-легочную реанимацию.

По данным медиков, вызов на экстренную линию поступил в 8:58, в больницу его доставили около 9:46. К сожалению, уже в 13:00 объявили мертвым из-за остановки сердца, вероятно с подозрением на синдром Адамса-Стокса. Это состояние, связанное с нарушением сердечного ритма, когда человек теряет сознание. Только за год его состояние сильно ухудшилось, поскольку летний медосмотр 2024-го не показывал никаких проблем.

После смерти выяснилось, что программист работал до последнего. В день, когда ему стало плохо, он как минимум пять раз заходил во внутреннюю систему компании — то есть еще до 9 утра. Во время реанимации его добавили в новый рабочий чат в WeChat, а в 11:15 туда написали:





«Инженер Гао, пожалуйста, помогите обработать этот заказ».

Даже после смерти ему приходили рабочие сообщения. В 21:09, уже через восемь часов после трагедии, на телефон пришло еще одно сообщение:

«Есть срочное задание на понедельник утром. Сегодняшняя проверка не прошла, поэтому это нужно исправить».

В переписке с женой он часто писал, что у него «еще один звонок», «еще несколько правок» или «срочная задача». В одном из сообщений объяснял, что должен всегда быть на связи, даже в выходные. После его смерти жена обратилась в местное управление кадров и соцзащиты с требованием признать смерть производственной травмой. Заявление приняли, оно находится на рассмотрении.

К сожалению, в последнее время подобных новостей становится больше. Из-за давления в индустрии айтишники все больше пренебрегают личной жизнью и семьей. Похоже история произошла совсем недавно. 19 августа 2025 года 35-летний индийский айтишник умер прямо в офисе Microsoft.

