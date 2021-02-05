Lego выпустит тематический набор Sonic Mania, вдохновленный фанатским дизайном

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Lego анонсировала выпуск нового набора, выполненного в стилистике платформера Sonic Mania. В нем вы найдете Соника, Доктора Эггмана и других персонажей игры, которые находятся на хорошо известном уровне Green Hill Zone.

Концепт набора Sonic Mania был разработан Вив Грэнелл, 24-летней фанаткой Соника, проживающей в Великобритании. Она решила поучаствовать в программе Lego Ideas и опубликовала свой проект. Он набрал более 10000 голосов от сообщества, необходимые для того, чтобы Lego рассмотрела вариант с созданием набора на основе этой идеи.

Lego сообщает, что набор сейчас входит в «фазу разработки продукта» в партнерстве с Sega, так что вряд-ли мы увидим его в продаже в самое ближайшее время. Тем не менее, благодаря программе Lego Ideas подобные фанатские задумки могут стать реальностью.

Источник: The Verge