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Lego выпустит тематический набор Sonic Mania, вдохновленный фанатским дизайном

Lego выпустит тематический набор Sonic Mania, вдохновленный фанатским дизайном

Lego выпустит тематический набор Sonic Mania, вдохновленный фанатским дизайном


Lego анонсировала выпуск нового набора, выполненного в стилистике платформера Sonic Mania. В нем вы найдете Соника, Доктора Эггмана и других персонажей игры, которые находятся на хорошо известном уровне Green Hill Zone.

Lego выпустит тематический набор Sonic Mania, вдохновленный фанатским дизайном

Концепт набора Sonic Mania был разработан Вив Грэнелл, 24-летней фанаткой Соника, проживающей в Великобритании. Она решила поучаствовать в программе Lego Ideas и опубликовала свой проект. Он набрал более 10000 голосов от сообщества, необходимые для того, чтобы Lego рассмотрела вариант с созданием набора на основе этой идеи.

Lego выпустит тематический набор Sonic Mania, вдохновленный фанатским дизайном

Lego сообщает, что набор сейчас входит в «фазу разработки продукта» в партнерстве с Sega, так что вряд-ли мы увидим его в продаже в самое ближайшее время. Тем не менее, благодаря программе Lego Ideas подобные фанатские задумки могут стать реальностью.

Источник: The Verge

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