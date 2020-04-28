LG раскрыла все характеристики дизайнерского смартфона Velvet за десять дней до презентации
Презентация нового дизайнерского смартфона LG Velvet, о котором мы достаточно много писали последнее время, запланирована только на 7 мая, но сегодня производитель взял и раскрыл все основные характеристики грядущей новинки. Рискнем предположить, что LG пошла на этот весьма странные шаг ради лишней шумихи в СМИ.
Итак, LG Velvet, выделяющийся в первую очередь рядом оригинальных решений в дизайне (минималистичный блок камер Raindrop и симметрично закругленные грани корпуса 3D Arc Design), оснащается вытянутым экраном Cinema FullVision OLED диагональю 6,8 дюйма и разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20,5:9. Сердцем служит уже хорошо знакомая нам среднеуровневая SoC Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G, поддерживающая новую технологию быстрой зарядки Quick Charge 3+. Объемы оперативной и встроенной памяти составляют 8 и 128 ГБ соответственно.
Основная камера представлена тремя модулями разрешением 48, 8 и 5 Мп. Производитель отдельно выделяет несколько фирменных функций: Voice Out Focus — удаление нежелательных звуков во время захвата видео, ASMR — повышение чувствительности двух высокопроизводительных микрофонов и Time Lapse — можно на лету регулировать скорость видео в соответствии со сценарием съемки.
Емкость аккумулятора составляет 4300 мА•ч; кроме быстрой проводной зарядки поддерживается еще и 10-ваттная беспроводная зарядка.
LG Velvet спереди и сзади оформлен закаленным стеклом, защищен в соответствии со степенью IP68 и отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Ширина корпуса составляет 74,1 мм, а толщина всего 6,8 мм (при емкости батареи 4300 мА•ч). Также известно о USB-C, разъеме 3,5 мм и стереодинамиках. К смартфону при желании можно будет отдельно приобрести фирменные аксессуары LG Dual Screen и Stylus Pen.
Покупателям LG Velvet будут доступны четыре цветовых варианта: Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green и Illusion Sunset.
Продажи LG Velvet на домашнем рынке в Южной Корее стартуют 15 мая. Увы, подробностей о ценах и сроках доступности в других регионах пока нет.
Источник: LG