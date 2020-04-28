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LG раскрыла все характеристики дизайнерского смартфона Velvet за десять дней до презентации

LG раскрыла все характеристики дизайнерского смартфона Velvet за десять дней до презентации

LG раскрыла все характеристики дизайнерского смартфона Velvet за десять дней до презентации


Презентация нового дизайнерского смартфона LG Velvet, о котором мы достаточно много писали последнее время, запланирована только на 7 мая, но сегодня производитель взял и раскрыл все основные характеристики грядущей новинки. Рискнем предположить, что LG пошла на этот весьма странные шаг ради лишней шумихи в СМИ.

Итак, LG Velvet, выделяющийся в первую очередь рядом оригинальных решений в дизайне (минималистичный блок камер Raindrop и симметрично закругленные грани корпуса 3D Arc Design), оснащается вытянутым экраном Cinema FullVision OLED диагональю 6,8 дюйма и разрешением FullHD+ с соотношением сторон 20,5:9. Сердцем служит уже хорошо знакомая нам среднеуровневая SoC Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G, поддерживающая новую технологию быстрой зарядки Quick Charge 3+. Объемы оперативной и встроенной памяти составляют 8 и 128 ГБ соответственно.

Основная камера представлена тремя модулями разрешением 48, 8 и 5 Мп. Производитель отдельно выделяет несколько фирменных функций: Voice Out Focus — удаление нежелательных звуков во время захвата видео, ASMR — повышение чувствительности двух высокопроизводительных микрофонов и Time Lapse — можно на лету регулировать скорость видео в соответствии со сценарием съемки.

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Емкость аккумулятора составляет 4300 мА•ч; кроме быстрой проводной зарядки поддерживается еще и 10-ваттная беспроводная зарядка.

LG Velvet спереди и сзади оформлен закаленным стеклом, защищен в соответствии со степенью IP68 и отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Ширина корпуса составляет 74,1 мм, а толщина всего 6,8 мм (при емкости батареи 4300 мА•ч). Также известно о USB-C, разъеме 3,5 мм и стереодинамиках. К смартфону при желании можно будет отдельно приобрести фирменные аксессуары LG Dual Screen и Stylus Pen.

Покупателям LG Velvet будут доступны четыре цветовых варианта: Aurora White, Aurora Grey, Aurora Green и Illusion Sunset.

Продажи LG Velvet на домашнем рынке в Южной Корее стартуют 15 мая. Увы, подробностей о ценах и сроках доступности в других регионах пока нет.

Источник: LG

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