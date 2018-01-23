LG запатентовала смартфон в формате вертикальной раскладушки, которую можно трансформировать в планшет
Недавно мы написали о патенте Samsung на необычный складывающийся смартфон с двумя сенсорными экранами, а теперь подобное устройство запатентовала другая южнокорейская компания LG. Согласно данным из заявки, концепт называется “мобильный телефон с гибким экраном, который можно сложить пополам”, но по сути представляет собой гибрид смартфона и планшета.
Заявка на патент была подана во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) еще в июле 2017 года, при этом зарегистрированный патент опубликовали в январе 2018 года. В патенте содержится сразу две версии складываемого телефона.
Первая модель представляет собой вертикальную раскладушку с дополнительным экраном на передней и камерой на задней внешней панели. В сложенном состоянии на экран можно выводить необходимую информацию – время, сообщения, пропущенные звонки и другие уведомления. Вторая версия практически идентична первой, за исключением того, что дополнительный экран реализован более сложным образом.
В развернутом положении он закрыт сдвигающейся задней панелью, однако стоит сложить телефон пополам, как за счет разницы площадей “шторка” сдвигается и открывает доступ к длинному вертикальному экрану для уведомлений.
Естественно, внутренняя часть обеих вариантов раскладушек содержит гибкую матрицу, которая обеспечивает саму возможность сложить устройство или “разложить” его в формат планшета.
Отметим, что о сроках появления трансформера от LG на рынке ничего не сообщается, так что первым на полки магазинов скорее всего попадет гибкий смартфон от Samsung.
Источник: The Verge