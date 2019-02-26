lifecell поделился лицензией на мобильную связь с провайдером «Фринет» (O3), который стал уже шестым партнером оператора по предоставлению конвергентных услуг

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Украинский телеком-оператор lifecell предоставил еще одну копию своей лицензии на мобильную связь провайдеру широкополосного доступа в интернет компании «Фринет» (ТМ «О3»). Этот провайдер станет уже шестым партнером оператора по предоставлению конвергентных услуг, что позволит увеличить общее количество домохозяйств, подключенных партнерами lifecell, до 1,8 млн.

Отметим, что ранее партнерами оператора стали такие крупные ШПД-провайдеры, как «Воля», «Вега», «Ланет», «Триолан» и «Тенет». Все они уже получили копии лицензии, а «Воля» и «Вега» уже запустили конвергентные предложения для абонентов.

Суммарно партнеры lifecell предоставляют услуги для 1,8 млн украинских домохозяйств, что на 400 тысяч больше, чем количество абонентов крупнейшего на украинском рынке провайдера фиксированного интернета и вдвое больше, чем количество домохозяйств, подключенных к фиксированному интернету крупнейшего мобильного оператора.

«Конвергентные предложения пользуются популярностью среди абонентов, и мы наблюдаем растущую динамику дальнейшего развития направления Fix-Mobile Convergence — абонентская база таких пользователей растет в среднем на 20-25% ежемесячно в течение года. Если сравнивать январь 2019 с январем прошлого года, то количество подключений к конвергентным пакетам выросло в 26 раз», — прокомментировал Андрей Лебедев, руководитель департамента стратегии и развития новых направлений бизнеса lifecell.

Напомним, что недавно lifecell использовала решение RuralStar от Huawei, которое позволило запустить 3G в отдаленных селах без замены радиорелейного оборудования. В свою очередь, компания «Фринет» (ТМ «О3») заняла третье место в недавно опубликованном рейтинге украинских интернет-провайдеров по скорости и качеству доступа к сети.

Источник: lifecell