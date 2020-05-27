Обновлено: SpaceX Crew Dragon везет астронавтов на МКС, но не сегодня [запуск перенеси из-за погоды]





Очень многие ждали этого момента и вот сейчас пришло время — снова обновлять знаменитую памятку SpaceX-скептика «тогда поговорим». Сегодня NASA и SpaceX открывают новую главу в истории американской и всей мировой космонавтики — вечером должен состояться первый пилотируемый запуск американского частного космического корабля Crew Dragon миссии Demo-2 с двумя астронавтами на борту. Запуск запланирован на 23:33 по киевскому времени. Само собой, этот исторический запуск будет транслироваться онлайн, и мы предлагаем посмотреть его вместе с нами. Желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию прямо в этой новости (окна трансляции ниже), или же на каналах NASA и SpaceX в YouTube (кому как удобнее).

Если запуск 27 мая 2020 г. не состоится из-за погоды, зарезервированы еще два стартовых окна – 30 Мая 2020 г. 19:22 UTC (22:22 по Киеву) и 31 Мая 2020 г. 19:00 UTC (22:00 по Киеву).

Как уже неоднократно говорилось, это будет первый пилотируемый запуск американского пилотируемого корабля после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году (последний шаттл «Атлантис» стартовал к МКС 8 июля 2011 года, причем с той же пусковой площадки LC-39A, на которой сейчас стоит новый корабль, и с нее же человечество летало на Луну на ракете Saturn V).

Ниже полное расписание основных этапов сегодняшнего запуска:

Время Этап запуска -45:00 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к заправке ракеты топливом -42:00 Отвод рукава для посадки астронавтов -37:00 Система аварийного спасения Dragon приведена в готовность -35:00 Начинается заправка ракеты RP-1 (ракетное топливо-1, керосин) -35:00 Начинается заправка первой ступени ракеты жидким кислородом -16:00 Начинается заправка второй ступени ракеты жидким кислородом -07:00 Начинается охлаждение двигателей Falcon 9 перед стартом -05:00 Dragon переводится на внутреннее питание -01:00 Бортовой компьютер начинает финальную предстартовую проверку -01:00 Начинается наддув топливных баков до уровня полётного давления -00:45 Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к запуску -00:03 Отдаётся команда на зажигание двигателей 00:00 Старт Falcon 9 00:58 MaxQ — момент максимального аэродинамического давления на ракету 02:33 Отключение двигателей первой ступени 02:36 Разделение первой и второй ступеней 02:44 Включение двигателя второй ступени 07:15 Включение двигателей первой ступени при возвращении в атмосферу 08:47 Отключение двигателей второй ступени 08:52 Включение двигателей первой ступени для посадки 09:22 Приземление первой ступени на плавучую платформу Of Course I Still Love You 12:00 Отделение Dragon от второй ступени 12:46 Открытие носового конуса Dragon И корабль и первая ступень для миссии Demo-2 — новые (в космос никогда не летали), хотя и корабль и ракета (первая ступень) рассчитаны на многоразовое использование. Первая ступень ракеты после выполнения основной задачи должна будет сесть на баржу «Of Course I Still Love You» («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане. Стыковка корабля с МКС запланирована на 28 мая, 18:29 по Киеву. NASA объявило состав экипажа первой пилотируемой миссии Crew Dragon еще в 2018 году. В первый полет отправятся ветераны астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которые должны оценить готовность корабля к доставке людей на орбиту. Херли будет следить за автономным полетом Crew Dragon, а Бенкен — контролировать процесс автоматической стыковки и расстыковки с МКС (запланирована и проверка ручного режима стыковки). Также дуэту предстоит на практике проверить удобство и функциональность новых спасательных скафандров разработки SpaceX. SpaceX spacesuits are designed for optimum functionality with Dragon pic.twitter.com/QW4DirDirx — SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020 На станции Дуглас Херли и Роберт Бенкен присоединятся к основной экспедиции МКС-63 в составе командира Кристофера Кэссиди (США) и бортинженеров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера (Россия). Херли был пилотом шаттла «Атлантис» во время STS-135 — последней миссии программы Space Shuttle в июле 2011 года, а Бенкен в свою очередь участвовал в двух миссиях «шаттлов» — STS-123 (2008) и STS-130 (2010) в качестве специалиста полета (шесть выходов в открытый космос). Экипаж корабля Crew Dragon проведет на станции от 30 до 119 суток. Окончательное решение о длительности миссии NASA примет только после стыковки. Завершив работу на МКС, Дуглас Херли и Роберт Бенкен вместе с подлежащим возвращению грузом вернутся на Землю, приводнившись с помощью парашютов в Атлантическом океане, недалеко от Флориды, после чего их подберет спасательное судно Go Navigator. Более детально о предыстории, самой миссии и ближайших планах можно узнать из нашего вчерашнего материала. Crew Dragon Demo-2. Все о пилотируемом запуске SpaceX Интересно, сможет ли эта трансляция побить рекорд трансляции первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которая в свое время стала второй крупнейшей трансляцией в истории YouTube с пиковым числом одновременных зрителей в 2,3 миллиона человек.