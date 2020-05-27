Обновлено: SpaceX Crew Dragon везет астронавтов на МКС, но не сегодня [запуск перенеси из-за погоды]
Очень многие ждали этого момента и вот сейчас пришло время — снова обновлять знаменитую памятку SpaceX-скептика «тогда поговорим». Сегодня NASA и SpaceX открывают новую главу в истории американской и всей мировой космонавтики — вечером должен состояться первый пилотируемый запуск американского частного космического корабля Crew Dragon миссии Demo-2 с двумя астронавтами на борту. Запуск запланирован на 23:33 по киевскому времени. Само собой, этот исторический запуск будет транслироваться онлайн, и мы предлагаем посмотреть его вместе с нами. Желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию прямо в этой новости (окна трансляции ниже), или же на каналах NASA и SpaceX в YouTube (кому как удобнее).
Обновлено: Старт отменили — помешала погода.
Если запуск 27 мая 2020 г. не состоится из-за погоды, зарезервированы еще два стартовых окна – 30 Мая 2020 г. 19:22 UTC (22:22 по Киеву) и 31 Мая 2020 г. 19:00 UTC (22:00 по Киеву).
Как уже неоднократно говорилось, это будет первый пилотируемый запуск американского пилотируемого корабля после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году (последний шаттл «Атлантис» стартовал к МКС 8 июля 2011 года, причем с той же пусковой площадки LC-39A, на которой сейчас стоит новый корабль, и с нее же человечество летало на Луну на ракете Saturn V).
|Время
|Этап запуска
|-45:00
|Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к заправке ракеты топливом
|-42:00
|Отвод рукава для посадки астронавтов
|-37:00
|Система аварийного спасения Dragon приведена в готовность
|-35:00
|Начинается заправка ракеты RP-1 (ракетное топливо-1, керосин)
|-35:00
|Начинается заправка первой ступени ракеты жидким кислородом
|-16:00
|Начинается заправка второй ступени ракеты жидким кислородом
|-07:00
|Начинается охлаждение двигателей Falcon 9 перед стартом
|-05:00
|Dragon переводится на внутреннее питание
|-01:00
|Бортовой компьютер начинает финальную предстартовую проверку
|-01:00
|Начинается наддув топливных баков до уровня полётного давления
|-00:45
|Руководитель запуска SpaceX подтверждает готовность к запуску
|-00:03
|Отдаётся команда на зажигание двигателей
|00:00
|Старт Falcon 9
|00:58
|MaxQ — момент максимального аэродинамического давления на ракету
|02:33
|Отключение двигателей первой ступени
|02:36
|Разделение первой и второй ступеней
|02:44
|Включение двигателя второй ступени
|07:15
|Включение двигателей первой ступени при возвращении в атмосферу
|08:47
|Отключение двигателей второй ступени
|08:52
|Включение двигателей первой ступени для посадки
|09:22
|Приземление первой ступени на плавучую платформу Of Course I Still Love You
|12:00
|Отделение Dragon от второй ступени
|12:46
|Открытие носового конуса Dragon
И корабль и первая ступень для миссии Demo-2 — новые (в космос никогда не летали), хотя и корабль и ракета (первая ступень) рассчитаны на многоразовое использование. Первая ступень ракеты после выполнения основной задачи должна будет сесть на баржу «Of Course I Still Love You» («Конечно, я все еще люблю тебя») в Атлантическом океане. Стыковка корабля с МКС запланирована на 28 мая, 18:29 по Киеву.
NASA объявило состав экипажа первой пилотируемой миссии Crew Dragon еще в 2018 году. В первый полет отправятся ветераны астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли, которые должны оценить готовность корабля к доставке людей на орбиту. Херли будет следить за автономным полетом Crew Dragon, а Бенкен — контролировать процесс автоматической стыковки и расстыковки с МКС (запланирована и проверка ручного режима стыковки). Также дуэту предстоит на практике проверить удобство и функциональность новых спасательных скафандров разработки SpaceX.
SpaceX spacesuits are designed for optimum functionality with Dragon pic.twitter.com/QW4DirDirx
— SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020
На станции Дуглас Херли и Роберт Бенкен присоединятся к основной экспедиции МКС-63 в составе командира Кристофера Кэссиди (США) и бортинженеров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера (Россия). Херли был пилотом шаттла «Атлантис» во время STS-135 — последней миссии программы Space Shuttle в июле 2011 года, а Бенкен в свою очередь участвовал в двух миссиях «шаттлов» — STS-123 (2008) и STS-130 (2010) в качестве специалиста полета (шесть выходов в открытый космос).
Экипаж корабля Crew Dragon проведет на станции от 30 до 119 суток. Окончательное решение о длительности миссии NASA примет только после стыковки. Завершив работу на МКС, Дуглас Херли и Роберт Бенкен вместе с подлежащим возвращению грузом вернутся на Землю, приводнившись с помощью парашютов в Атлантическом океане, недалеко от Флориды, после чего их подберет спасательное судно Go Navigator.
Более детально о предыстории, самой миссии и ближайших планах можно узнать из нашего вчерашнего материала.
Интересно, сможет ли эта трансляция побить рекорд трансляции первого запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которая в свое время стала второй крупнейшей трансляцией в истории YouTube с пиковым числом одновременных зрителей в 2,3 миллиона человек.
- Crew Dragon разработали в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз», причем за гораздо меньшие деньги — сейчас NASA платит около $86 млн за одно место. Ожидается, что на Crew Dragon одно место будет стоить $55 млн (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon). Корабль сможет принять на борт до семи членов экипажа (или четыре человека и груз).
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- Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался и успешно вернулся на Землю. Но через полтора месяца взорвался во время испытаний системы аварийного спасения. Причиной взрыва стал титановый обратный клапан системы наддува. В итоге инженеры улучшили систему подачи топлива, заменив титановые клапаны в трубках наддува разрывными мембранными клапанами. В феврале 2020 года SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения пилотируемого космического корабля Crew Dragon во время полета
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- SpaceX Demo-2, должна стать последним испытанием перед началом полноценной штатной эксплуатации Crew Dragon. В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.