«Марвелы» — украинский трейлер фильма о супергеройках, где Бри Ларсон, Иман Веллани и Тейона Пэрис случайно обмениваются способностями

Полнометражный дебют Бри Ларсон в фильме «Капитан Марвел» 2019 года стал хитом, собрав $1 млрд в мировом прокате. Учитывая успех кассовых сборов и положительные рецензии, продолжение истории Кэрол Дэнверс было вполне ожидаемым.
На этот раз компанию Ларсон составят звезда «Мисс Марвел» Иман Веллани в роли Камалы Хан и Тэйона Перрис в роли Моники Рамбо, и судя по трейлеру, это трио изрядно повеселит зрителей. Супергеройки попадают в неудобные ситуации, когда пытаются применить свои силы, поскольку каждый раз обмениваются ими – поэтому интересно, как в таких условиях они смогут противостоять злодеям.
До выхода трейлеру о фильме «Марвелы» было не так много информация, поскольку Marvel Studios, как известно, частенько умалчивает свои проекты. Однако композитор Лора Карпман, которая работала над лентой, заявила, что она будет отличной:
«Что я могу вам сказать, это будет отлично. И Камала возвращается, а она невероятная. Люблю писать музыку к ее выступлениям, да и ко всем остальным тоже».
«Марвелы» – это третий фильм пятой фазы киновселенной Marvel, который выходит сразу после «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и «Стражей Галактики». Интересно, как в дальнейшем отразится взаимосвязь проектов.
Саагар Шейх, Зенобия Шрофф и Мохан Капур повторят роль брата, матери и отца Камалы соответственно. Среди новых персонажей – Зави Эштон и Пак Со Джун; их роли не разглашали, хотя Эштон, похоже, сыграет злодейку.
Режиссер фильма Ния ДаКоста, а сценарист – Меган МакДоннелл. В украинском прокате «Марвелы» появятся 9 ноября.