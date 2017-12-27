Массовое производство смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ стартует в январе, а продажи начнутся уже в начале марта 2018 года

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Уже давно не секрет, что компания Samsung собирается представить флагманские модели Galaxy S9 и Galaxy S9+ на выставке MWC 2018 в феврале следующего года. Однако теперь стало известно, что производитель собирается запустить массовое производство новинок уже в следующем месяце, чтобы успеть вывести их на рынок сразу после анонса – в начале марта 2018 года.

Поставщики комплектующих поделились с местными корейскими изданиями информацией о том, что уже начали поставки необходимых комплектующих на сборочные линии Samsung. В подтверждение своих слов были предоставлены фотографии системных плат новых смартфонов.

На основании фотографий эксперты уже сделали выводы о том, что новинки получат более крупные батареи по сравнению с предшественниками Galaxy S8 и Galaxy S8+, а также однозначно будут оснащены аудиопортами для привычного подключения наушников.

Другие поставщики отметили, что начали массовое производство заказанных Samsung модулей фотокамер. По их данным, смартфон Samsung Galaxy S9 будет оснащаться комбинированной фронтальной камерой, которая сможет делать фотографии и выступать в качестве сканера сетчатки глаз для идентификации владельца.

При этом в качестве основной камеры для модели Samsung Galaxy S9 будет использоваться одинарный модуль, тогда как более крупная модель Samsung Galaxy S9+ получит более продвинутую двойную камеру.

Напомним, что судя по предыдущим утечкам новые смартфоны получат аппаратную платформу Qualcomm Snapdragon 845 или Samsung Exynos в зависимости от рынка продаж, а также соответствующие флагманскому званию объемы оперативной и постоянной памяти.

Источник: Gizmochina