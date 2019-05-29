MediaTek анонсировала чипсет с поддержкой 5G для смартфонов среднего и бюджетного сегментов





Пока что поддержка нового высокоскоростного стандарта связи 5G внедряется лишь во флагманских мобильных устройствах. Однако компания MediaTek работает над тем, чтобы доступ к стандарту 5G смогли получить и покупатели устройств среднего и бюджетного класса.

Так, MediaTek анонсировала выпуск новой системы-на-чипе с поддержкой связи 5G, которая обеспечит достаточную производительность и высокоскоростную связь устройствам более низкого уровня. Чипсет под названием Integrated 5G SoC объединяет в себе модем MediaTek M70 5G, вычислительные ядра ARM Cortex-A77 и графическое решение Mali-G77. Чип изготавливается по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Новинка станет доступной для партнёров компании до конца осени этого года, а готовые мобильные устройства на основе Integrated 5G SoC появятся на рынке уже в начале 2020 года.

MediaTek стала одним из немногих чипмейкеров, предлагающих поддержку связи 5G в своих процессорах. Пока что лидером в этом направлении является Qualcomm, также недавно массовое производство соответствующих модемов начала компания Samsung. Intel решила отказаться от рынка 5G модемов, а дальнейшая судьба Huawei пока что остаётся под вопросом. Таким образом, чипы MediaTek могут стать чуть ли не единственной альтернативой для производителей смартфонов, которые не смогут воспользоваться устройствами Qualcomm.

Источник: Engadget