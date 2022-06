Apple анонсировала CarPlay «следующего поколения» – с гибкими настройками интерфейса, виджетами и улучшенной интеграцией с автомобилем

В рамках проведения конференции WWDC 2022 компания Apple объявила о существенном обновлении платформы CarPlay. Теперь можно рассчитывать на более глубокую интеграцию с автомобильными системами и улучшенное подключение к приборной панели автомобиля. Пользователи CarPlay смогут поменять местами элементы приборной панели благодаря дизайну, напоминающему виджеты Apple.

С новой версией CarPlay пользователи могут добавлять информацию о поездке, управлять информационно-развлекательной системой, управлять температурой в автомобиле, видеть погоду, просматривать обновлённую навигационную информацию, уровень топлива, заряда батареи и многое другое. Система может адаптироваться к разным размерам экрана и имеет совершенно новый интерфейс, напоминающий iPad на центральном экране.

Apple announces next generation of CarPlay with widgets, climate control, and a customizable instrument cluster at #WWDC22 pic.twitter.com/iPEE2VV4tr

— The Verge (@verge) June 6, 2022