Меняя устои. Школа на Оболони сделала смартфоны неотъемлемой частью учебного процесса





Пока одни учебные заведения, строго придерживаясь консервативного подхода, вводят полные запреты на использование смартфонов, планшетов и прочей электроники, другие, сторонники прогрессивного движения, напротив, стараются с помощью современных технологий повысить эффективность обучения. И вот сейчас стало известно об одной такой прогрессивной средней школе в Киеве, которая сделала смартфоны неотъемлемой частью учебного процесса. Речь о школе № 220, расположенной по адресу Иорданская улица, 17, Оболонский район. Об этой крайне неожиданной инициативе стало известно из сюжета на украинском телеканала ТСН.

Инициатива принадлежит директору школы — Дмитрию Ламзе, который в прошлом уже становился героем сюжета на том же ТСН. В 2017 году 25-летний Дмитрия Ламза вступил в должность, став самым молодым школьным директором в Украине. С тех пор он получил известность в определенных кругах благодаря внедрению современных подходов в среднее образование. Одна из предыдущих оригинальных инициатив — замена традиционного расписания уроков на QR-коды.

Возвращаясь к теме новости, последняя инициатива, как сообщается, вводит обязательное использование смартфонов для определенных занятий. Сообщается, что на некоторых уроках школьники используют смартфоны вместо тетрадей и учебников. Также говорится, что домашние задания они получают в соцсетях, а оценки иногда зависят от количества набранных «лайков».

Само собой, подобного рода новшества были подвергнуты жесткой критике директорами многих других учебных заведений, считающих смартфоны и прочие современные гаджеты помехой учебе. Но пока не похоже, чтобы директор школы № 220 на Оболони заботила критика, он намерен и дальше придерживаться прогрессивного подхода и активно внедрять цифровые технологии и современные электронные устройства в учебный процесс с целью повышения эффективности обучения и вовлеченности в процесс учащихся.

Источник: my-obolon.kiev.ua