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Меняя устои. Школа на Оболони сделала смартфоны неотъемлемой частью учебного процесса

Меняя устои. Школа на Оболони сделала смартфоны неотъемлемой частью учебного процесса

Меняя устои. Школа на Оболони сделала смартфоны неотъемлемой частью учебного процесса


Пока одни учебные заведения, строго придерживаясь консервативного подхода, вводят полные запреты на использование смартфонов, планшетов и прочей электроники, другие, сторонники прогрессивного движения, напротив, стараются с помощью современных технологий повысить эффективность обучения. И вот сейчас стало известно об одной такой прогрессивной средней школе в Киеве, которая сделала смартфоны неотъемлемой частью учебного процесса. Речь о школе № 220, расположенной по адресу Иорданская улица, 17, Оболонский район. Об этой крайне неожиданной инициативе стало известно из сюжета на украинском телеканала ТСН.

Инициатива принадлежит директору школы — Дмитрию Ламзе, который в прошлом уже становился героем сюжета на том же ТСН. В 2017 году 25-летний Дмитрия Ламза вступил в должность, став самым молодым школьным директором в Украине. С тех пор он получил известность в определенных кругах благодаря внедрению современных подходов в среднее образование. Одна из предыдущих оригинальных инициатив — замена традиционного расписания уроков на QR-коды.

Возвращаясь к теме новости, последняя инициатива, как сообщается, вводит обязательное использование смартфонов для определенных занятий. Сообщается, что на некоторых уроках школьники используют смартфоны вместо тетрадей и учебников. Также говорится, что домашние задания они получают в соцсетях, а оценки иногда зависят от количества набранных «лайков».

Само собой, подобного рода новшества были подвергнуты жесткой критике директорами многих других учебных заведений, считающих смартфоны и прочие современные гаджеты помехой учебе. Но пока не похоже, чтобы директор школы № 220 на Оболони заботила критика, он намерен и дальше придерживаться прогрессивного подхода и активно внедрять цифровые технологии и современные электронные устройства в учебный процесс с целью повышения эффективности обучения и вовлеченности в процесс учащихся.

Источник: my-obolon.kiev.ua

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