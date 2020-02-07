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Micron начала отгрузки новой мобильной памяти LPDDR5 DRAM, смартфон Xiaomi Mi 10 получит ее одним из первых

Micron начала отгрузки новой мобильной памяти LPDDR5 DRAM, смартфон Xiaomi Mi 10 получит ее одним из первых

Micron начала отгрузки новой мобильной памяти LPDDR5 DRAM, смартфон Xiaomi Mi 10 получит ее одним из первых


Компания Micron Technology на этой неделе объявила о начале серийного производства и первых поставках микросхем оперативной памяти LPDDR5 DRAM, которая значительно быстрее и энергоэффективнее использующейся до этого памяти LPDDR4x. Грядущий флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, чей анонс ожидается в ближайшее время, станет одним из первых на рынке устройств с этой памятью; также сверхбыструю оперативную память получит новый флагман Nubia Red Devil 5G.

Micron предлагает микросхемы LPDDR5 в трех вариантах объемом 6, 8 и 12 ГБ. Они поддерживают передачу данных со скоростью 5,5 Гбит/с и 6,4 Гбит/с (в расчете на один вывод). Для сравнения: максимальный показатель серийно выпускаемой сейчас памяти LPDDR4x составляет 4266 Мбит/с. То есть, получается прирост на 50%. И это при сниженном на 20% энергопотреблении по сравнению с теми же чипами LPDDR4x.

Micron вскоре также предложит многочиповые модули, объединяющие в одному корпусе LPDDR5 и флэш-память UFS. Эти продукты станут доступны заказчикам в течение первой половины года.

Память LPDDR является наиболее распространенным типом оперативной памяти в мобильных устройствах. И хотя флагманские смартфоны станут основными носителями новой памяти LPDDR5, Micron не ограничивается одним только рынком смартфонов, нацеливаясь на автомобильные и сетевое оборудование, упоминая 5G и ИИ, где особенно важны высокие скорости передачи данных.

Остается добавить, что Micron — не первый производитель, освоивший выпуск новой мобильной памяти LPDDR5. Первой была Samsung, которая объявила о запуске серийного производства первых в отрасли микросхем памяти LPDDR5 плотностью 12 Гбит летом 2019 года. Флагманские смартфоны Galaxy S20, чья премьера состоится в следующий вторник, должны оснащаться новой памятью LPDDR5.

Источник: Anandtech

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