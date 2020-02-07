Micron начала отгрузки новой мобильной памяти LPDDR5 DRAM, смартфон Xiaomi Mi 10 получит ее одним из первых

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Компания Micron Technology на этой неделе объявила о начале серийного производства и первых поставках микросхем оперативной памяти LPDDR5 DRAM, которая значительно быстрее и энергоэффективнее использующейся до этого памяти LPDDR4x. Грядущий флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, чей анонс ожидается в ближайшее время, станет одним из первых на рынке устройств с этой памятью; также сверхбыструю оперативную память получит новый флагман Nubia Red Devil 5G.

Micron предлагает микросхемы LPDDR5 в трех вариантах объемом 6, 8 и 12 ГБ. Они поддерживают передачу данных со скоростью 5,5 Гбит/с и 6,4 Гбит/с (в расчете на один вывод). Для сравнения: максимальный показатель серийно выпускаемой сейчас памяти LPDDR4x составляет 4266 Мбит/с. То есть, получается прирост на 50%. И это при сниженном на 20% энергопотреблении по сравнению с теми же чипами LPDDR4x.

Micron вскоре также предложит многочиповые модули, объединяющие в одному корпусе LPDDR5 и флэш-память UFS. Эти продукты станут доступны заказчикам в течение первой половины года.

Память LPDDR является наиболее распространенным типом оперативной памяти в мобильных устройствах. И хотя флагманские смартфоны станут основными носителями новой памяти LPDDR5, Micron не ограничивается одним только рынком смартфонов, нацеливаясь на автомобильные и сетевое оборудование, упоминая 5G и ИИ, где особенно важны высокие скорости передачи данных.

Остается добавить, что Micron — не первый производитель, освоивший выпуск новой мобильной памяти LPDDR5. Первой была Samsung, которая объявила о запуске серийного производства первых в отрасли микросхем памяти LPDDR5 плотностью 12 Гбит летом 2019 года. Флагманские смартфоны Galaxy S20, чья премьера состоится в следующий вторник, должны оснащаться новой памятью LPDDR5.

Источник: Anandtech