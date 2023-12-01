Почему Microsoft не показывает продажи консолей Xbox – топ-менеджер говорит, что в одних только «голых» цифрах нет смысла. Так ли это действительно?

Финансовый директор Xbox Тим Стюарт на Wells Fargo TMT Summit ответил, почему Microsoft не сообщает точные данные по объему продаж консолей Xbox, как это делают ее конкуренты Sony и Nintendo в ежеквартальных отчетах — он объяснил, что отдельно взятая «голая» статистика продаж только «железа» не является репрезентативной, чтобы оценить эффективность всего подразделения.

Это достаточно интересно в контексте прошлого, настоящего и будущего бизнеса Xbox, с учетом недавнего поглощения Activision Blizzard.

Почему Microsoft скрывает продажи Xbox

Начнем с прошлого — то, что сказал Тим Стюарт во время Wells Fargo TMT Summit, так или иначе перекликается с предыдущими публичными заявлениями лидера направления Xbox Фила Спенсера. И тут сначала стоит вспомнить, что Microsoft выпустила оригинальную Xbox в далеком 2001 году и начала свой непростой путь на новом рынке, где к тому времени уже доминировали Sony и Nintendo с собственными консолями PlayStation 2 и GameCube. Несмотря на все тогдашние вызовы, Microsoft удалось закрепиться, создать ценный бренд и собрали вокруг очень лояльную аудиторию, но в 2015 году компания внезапно перестала делиться точной статистикой продаж консолей на регулярной основе. В далеком 2016 году Фил Спенсер в одном из интервью заявил, что продажи консолей «на самом деле не являются индикатором здоровья экосистемы Xbox». Где-то мы такое уже слышали, когда в 2018 году Apple перестала публиковать точные данные по объему продаж iPhone, iPad и Mac.

И здесь невольно упоминается майское интервью, в котором Спенсер прямо признал, что сейчас Xbox сильно отстает от конкурентов (Sony и Nintendo), потому что без шансов проиграл восьмое поколение (Xbox One), а оно, по мнению Фила, было одним из важнейших. А уже в июне глава Xbox для успокоения инвесторов сообщил, что сейчас бизнес Xbox примерно вдвое больше, чем во времена Xbox 360, и по итогам 2023 года только одна платформа ПК принесет более миллиарда долларов в общую копилку — впервые в истории подразделения. Теперь Тим Стюарт во время выступления на саммите заметил, что поначалу сам не понимал, почему Microsoft отказалась от обнародования статистики, а потом как понял сейчас уже сам измеряет успех Xbox по количеству пользователей и объему выручки всего игрового подразделения, куда кроме консолей также входят сервисы и контент.

Подход Microsoft к повышению прибыльности бренда Xbox подкрепляет маркетинговые планы для разных регионов. По словам Стюарта, некоторые страны, такие как Африка, Индия и Юго-Восточная Азия, более благосклонны к платформам, отличным от консольных. Поэтому в этих регионах Microsoft намерена сосредоточиться на стриминге и мобильных играх и привлечь опыт и IP Activision Blizzard, чтобы охватить «потенциальную аудиторию […] в миллиарды».

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Тем же Стюарт в очередной раз назвал развитие Game Pass одним из приоритетных направлений бизнеса Microsoft и отметил, что компания стремится в конечном итоге расширить доступность игрового сервиса на «все возможные экраны», включая телевизоры и мобильными и платформы конкурентов, включая консоли PlayStation и Nintendo. Все это перекликается с предварительными заявлениями Фила Спенсера.

Кстати, Microsoft сколько еще ждать запуска сервисов Xbox в Украине (ведь пока доступен только PC Game Pass)?

Истина где-то рядом

Тим Стюарт фактически повторяет давнюю «песню», что продажи консолей не являются показателем успеха Xbox, которую тот же Фил Спенсерв последний раз пел нам в августе. Но у многих создается впечатление, что Microsoft откровенно хитрит и намеренно скрывает точные цифры продаж консолей Xbox, потому что они продаются недостаточно хорошо. Иными словами, хвастаться нечем. И это при том, что Microsoft продает консоли в минус, впрочем, как и Sony (лишь Nintendo, как известно, зарабатывает на продажах консолей, а Microsoft и Sony – на играх и сервисах). Поэтому Microsoft другими способами увеличивает прибыльность напрямую.

Масла в огонь стабильно подливают сообщения инсайдеров, указывающих на смехотворные цифры продаж консолей Xbox в отдельных странах — например, результаты за неделю с 13 по 19 ноября в Испании и неделю с 20 по 26 ноября в Японии (скриншоты ниже).

И это смещение акцентов отлично соотносится с планами Microsoft использовать IP Activision Blizzard, чтобы стать лидером на рынке мобильных игр (вместо того, чтобы предоставить геймерам в этих регионах больше причин покупать консоль Xbox?). Да и вообще фокус на мобильные игры не удивляет, учитывая, что этот сегмент по доходам превосходит ПК и консоли вместе взятые. Итак, пазл складывается.

Можно ли интерпретировать заявления Стюарта так, что в самом худшем случае Microsoft постепенно откажется от консолей Xbox, если спрос упадет ниже критического уровня, и сосредоточиться на мобильном рынке. Успешное приобретение Activision Blizzard и Xbox Game Pass, отлично обслуживающего мобильных геймеров через Xbox Cloud Gaming, вполне может сделать Microsoft безоговорочным лидером мира мобильного гейминга в разных регионах. Будущее Xbox сейчас полно неопределенности, но пока точно рано списывать консоли Xbox. Как говорится, поживем — увидим.