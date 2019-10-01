Миграционная служба запустила Viber-бот, который будет «стоять в очереди» вместо посетителей ГМС





Государственная миграционная служба Украины разработала новый Viber-бот, который сможет «стоять в очереди» вместо посетителей. Таким образом, гражданам Украины, желающим оформить биометрические документы в подразделениях ГМС, записавшись через терминал и став в текущую очередь «сегодня на сегодня», не придется ждать своей очереди непосредственно в подразделении.

Для того, чтобы получать уведомления от бота, достаточно сделать одно простое действие — с помощью приложения Viber отсканировать QR-код на полученном в подразделении ГМС талоне. После этого посетитель будет получать в мессенджере сообщения о его движении в очереди на получение административных услуг.

Сейчас новый Viber-бот в тестовом режиме работает только в территориальных подразделениях ГМС в Киеве для лиц, которые оформляют паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Постепенно он поможет минимизировать время пребывания в подразделениях ГМС по всей Украине и не только гражданам Украины, но и иностранцам и лицам без гражданства.

Напомним, что в начале года Государственная миграционная служба запустила чат-боты для Viber и Telegram, которые умеют консультировать и оповещать об этапах изготовления ID-карт, загранпаспортов и т.д.

Источник: ГМСУ