Мин-Чи Куо​: новый 24-дюймовый iMac и 13-дюймовый MacBook Pro первыми перейдут на ARM-чипы собственной разработки Apple





Ожидается, что сегодня вечером в рамках конференции WWDC 2020 компания Apple объявит о переходе на собственные процессоры ARM в компьютерах Mac вместо CPU Intel — это та самая нашумевшая инициатива Kalamata. Аналитик Мин-Чи Куо, который каждый год дает наиболее точные прогнозы о новинках Apple, сообщил о том, какие компьютеры Mac первыми перейдут на ARM-процессоры собственной разработки Apple. О содержании свежей записке рассказали несколько сайтов, включая MacRumors, 9to5Mac и AppleInsider.

Итак, согласно прогнозу Мин-Чи Куо, последним компьютером Apple с процессором Intel внутри станет грядущий новый iMac с экраном диагональю 24 дюйма и очень тонкими рамками. Его выход запланирован на третий квартал 2020 года, а уже в первом квартале 2021 года выйдет версия на процессоре ARM.

Первым же компьютером Apple на процессоре ARM собственной разработки, вероятнее всего, станет 13-дюймовый MacBook Pro, который выйдет в четвертом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года, считает аналитик. Предполагается, что он сохранит прежний дизайн и габариты. Вскоре после выхода 13-дюймового MacBook Pro на процессоре ARM производство версии с процессором Intel будет прекращено. Пока неясно, постигнет ли та же судьба iMac. Также аналитик уверен, что новый MacBook на ARM поступит в производство в середине 2021 года.

По оценке Куо, за 12-18 месяцев Apple завершит переход, полностью сформировав новую линейку компьютеров Mac на ARM.

Аналитик ожидает, что новые машины на архитектуре ARM окажутся в 1,5-2 раза быстрее относительно предшественников на CPU Intel, но производительность в реальных приложениях, как обычно, будет разниться в зависимости от типа ПО и от того, как Apple расставит приоритеты — повышенная производительность или более высокое время автономной работы.

Грядущий переход (если он состоится) станет уже третьей сменой архитектуры компьютеров Apple: в начале 90-ых купертиновский гигант перевел свои ПК с процессоров Motorola на PowerPC компании IBM, а в 2005 году произошел переход на обычные CPU Intel. Что интересно, схема тогда была такая же — первыми на CPU Intel перешли MacBook Pro и iMac. Судя по всему, история идет по кругу.

Ранее сообщалось, что Apple разрабатывает как минимум три SoC, родственные Apple A14. Последняя предназначена для новых iPhone 2020. Также в разработке, если верить утечкам, находится однокристальная система для Mac, основанная на SoC A15 (предположительное название), которая будет использоваться в iPhone 2021 года. Кроме вычислительных ядер CPU (первенец должен быть 12-ядерным), в состав SoC для компьютеров Apple войдет графическое ядро и нейронный процессор Neural Engine для задач машинного обучения, как у мобильных аналогов. По имеющимся данным, будущие SoC, предназначенные для компьютеров Mac, будут выпускаться по нормам техпроцесса 5 нм на мощностях TSMC.

Сегодня на WWDC 2020 ожидается только формальное объявление о переходе — Apple предоставит разработчикам время для адаптации ПО, прежде чем новые ПК выйдут на рынок.

Источник: The Verge