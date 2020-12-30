Сравнительное фото «голых» кристаллов Apple M1 и A14 демонстрирует различия между процессорами





Специалисты TechInsights, ведущей консультационной фирмы в области строения современных полупроводниковых решений опубликовала результаты структурного анализа 5-нм SoC Apple M1 и A14. И мы наконец может наглядно оценить различия в дизайне двух самых передовых процессоров купертиновского гиганта, на которых работает вся актуальная линейка мобильных устройств компании.

Напомним, обе платформы выпускаются на фабриках TSMC по наиболее передовой на сегодняшний день 5-нм технологии. A14 Bionic используется в iPad Air 4-го поколения и iPhone 12, тогда как Apple M1 служит основой ноутбуков MacBook Air (M1) и MacBook Pro (M1), а также мини-ПК Mac Mini (M1).

Первенец серии M1 насчитывает восемь ARM-ядер (четыре высокопроизводительных FireStorm и четыре энергоэффективных IceStorm), GPU с восьмью ядрами (128 исполнительных блоков), модуль Neural Engine, контроллеры ОЗУ LPDDR4X-4266 и различные интерфейсы. В то же время A14 Bionic располагает шестью ядрами (два Firestorm + четыре IceStorm) и вдвое меньшим числом графических вычислительных блоков. Кроме того, в конфигурацию M1 входит процессор безопасности Apple T2 и еще несколько контроллеров, которых нет в A14 Bionic. Этим и обусловлена разница по транзисторному бюджету — 11,8 миллиарда транзисторов у A14 Bionic против 16 миллиардов у M1. Площадь кристалла M1 на 37% больше по сравнению с A14.

Если верить последним утечкам, сейчас Apple разрабатывает 32-ядерный ARM-процессор и собственную дискретную графику для настольных ПК Mac.