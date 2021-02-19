Первые подробности Apple M1X — 12-ядерный CPU, 16-ядерный GPU, поддержка 32 ГБ ОЗУ, а также производительность на уровне Ryzen 7 5700G и Intel Core i9-7900X

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Специализирующийся на тестировании процессоров сайт CPU-Monkey опубликовал страничку с предполагаемыми характеристиками и результаты инженерного образца SoC Apple M1X в синтетических бенчмарках Cinebench R23 и Geekbench 5, сравнив их с x86-совместимыми чипами Intel и AMD. Тестирование показало, что пока еще не вышедший Apple M1X способен на равных тягаться с AMD Ryzen 9 5980HS и Intel Core i7-1185G7 в одноядерной производительности, а в графической мощи ему и вовсе нет равных в своем классе.

Если помните, Bloomberg сообщал о 12-ядерном CPU Apple задолго до презентации 5-нм SoC Apple M1 и выхода первых компьютеров Mac (MacBook Air, Mac Mini и MacBook Pro) на его основе в ноябре 2020 года. Первенец серии M1, напомним, насчитывает восемь ARM-ядер (четыре высокопроизводительных FireStorm и четыре энергоэффективных IceStorm), GPU с восьмью ядрами (128 исполнительных блоков), модуль Neural Engine, контроллеры ОЗУ LPDDR4X-4266 и различные вспомогательные интерфейсы.

Предположительно, M1X — это более производительная версия оригинального M1, по аналогии с парами чипов серии A (обычным и ускоренным с индексом Z). Среди главных отличий M1X — увеличенное до восьми число высокопроизводительных ядер Firestorm (+ еще четыре энергоэффективных IceStorm), GPU с 16 ядрами (256 исполнительных блоков) и поддержка до 32 ГБ ОЗУ LPDDR4X.

Базовая частота CPU составляет 3,2 ГГц, но, вероятнее всего, это частота высокопроизводительного ядра Firestorm. Номинальный теплопакет может быть настроен в пределах от 35 до 45 Вт.

Результаты синтетических тестов M1X выглядят весьма впечатляющие, учитывая, что речь об инженерном образце, особенно многообещающе выглядит 16-ядерный GPU.

Ожидается, что M1X предназначен для новых ноутбуков MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16, а также моноблока iMac 27. Ранее авторитетный аналитик Мин-Чи Куо утверждал, что эти модели получат масштабный редизайн и дисплеи с подсветкой mini-LED.

Кроме новых MacBook Pro и iMac, которые, по слухам, выйдут в марте-апреле, в этом году ожидаются MacBook Air с новым дизайном и Mac Pro в корпусе вдвое меньшего объема, для которого разрабатывается 32-ядерный ARM-процессор и высокопроизводительная дискретная графика с 64 и 128 вычислительными блоками.

Ранее Apple говорила, что рассчитывает завершить переход к 2022 году, после чего весь модельный ряд компьютеров Mac будет работать на собственных процессорах ARM.