В додатку «Дія» можна буде авторизуватися за допомогою смартфона з NFC та ID-картки





Сервіс «Дія» запроваджує безконтактну технологію NFC для авторизації, завдяки чому можна буде прикласти ID-картку до смартфона та авторизуватися у додатку без BankID НБУ. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Всі вже давно звикли оплачувати покупки онлайн, піднісши телефон до терміналу. Це дозволяє зробити технологія NFC, яка скоро буде доступна в Дії. Мільйони людей вже більше року користуються документами в смартфоні і отримують послуги за пару кліків в додатку Дія. Зручно і швидко. Що зміниться з новою технологією? Тепер ви зможете стати користувачем Дії, якщо у вас є ID-паспорт, але ваш банк не підключений до системи BankID НБУ. Скоро стартує бета-тест NFC-авторизації і технології PhotoID в додатку. Це буде додатковий спосіб авторизації» — зазначив Михайло Федоров.

Приклавши ID-паспорт до «Дія», можна авторизуватися в пару кліків, поки додаток розпізнає номер документа. Ця технологія розширює цифрові можливості українців для реєстрації в Дія.

«Круте рішення для тих, кому 14 років, хто не є клієнтом банку, підключеного до системи BankID НБУ, або взагалі не має рахунку в банку. Кожен зможе авторизуватися за допомогою NFC-чіпа, якщо у нього є ID-паспорт» — повідомив міністр цифрової трансформації.

Також за допомогою технології PhotoID можна буде підтвердити особистість замість переавторізаціі. PhotoID буде досить, щоб продовжувати користуватися «Дія» без необхідності знову авторизуватися і заново додавати цифрові документи.

Нова функція спочатку буде доступною для бета-тестувальників, деталі вони отримають в листі на пошті.

Джерело: Михайло Федоров