Министерство образования и компания Google будут вместе внедрять цифровые технологии в образовательный процесс, а в 2019 планируют провести большую международную конференцию в Украине

Компания Google будет помогать Министерству образования Украины внедрять цифровые технологии в образовании, готова уже в следующем году совместно с МОН провести большую международную конференцию, посвященную проблемам диджитализации в образовании, а также рассмотрит возможность экспертной помощи при внедрении сертификации учителей.

Соответствующие переговоры между Министром образования и науки Украины Лилией Гриневич и директором по публичной политике и связям с органами государственной власти в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки Google Дороном Авни состоялись в Киеве вчера, 22 ноября 2018 года.

«С каждым годом наши совместные проекты становятся все больше, и мы верим, что это очень перспективно — вкладывать в учителей и подростков. Мы имеем несколько идей для развития нашего сотрудничества. В частности, мы предлагаем провести в Украине большую международную конференцию, которая будет рассматривать вопросы безопасного Интернета», — рассказал Дорон Авни.

В свою очередь Лилия Гриневич отметила, что МОН готово поддержать проведение этой конференции, и предложила расширить ее тематику вопросами диджитализации образования. Она также предложила компании сотрудничество в вопросах требований к оборудованию школ.

«Сейчас мы готовы вкладывать ресурсы для внедрения современных технологий в учебный процесс. Но нам нужна всесторонняя и качественная экспертиза для того, чтобы рекомендовать максимально современные и эффективные решения. Мы стремимся, чтобы бюджетные средства были использованы с максимальной для детей пользой, однако самостоятельно мы не можем провести экспертизу такого уровня», — пояснила Лилия Гриневич.

Представитель Google заверил, что компания может участвовать в этих процессах и готова к сотрудничеству с МОН в таких направлениях. Стороны также договорились подробнее рассмотреть возможности для сотрудничества во время проведения сертификации учителей и повышения их квалификации.

Напомним, что за два года сотрудничества Министерства образования и науки с компанией Google реализовано три масштабных проекта: тренинги по цифровой грамотности для учителей, онлайн-курс по сетевому этикету и безопасности, а также руководство по безопасности в Интернете. Уже запланированы другие совместные проекты по внедрению цифровых технологий в образовании, при этом все соответствующие учебные ресурсы будут размещены на Национальной образовательной электронной платформе, над разработкой которой сейчас работает МОН.

Источник: Министерство образования Украины (1, 2)