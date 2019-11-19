Мобильное приложение «Kyiv Smart City» скоро начнет сообщать о дорожных работах, перекрытии дорог и изменении маршрутов общественного транспорта

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В КГГА сообщили, что в ближайшее время приложение «Kyiv Smart City» будет автоматически сообщать о дорожных работах, а впоследствии и о других ремонтных работах, включая отключение электроэнергии в доме. Сначала такие уведомления будут получать все пользователи, а вскоре только те, кому эта информация нужна.

По данным Департамента информационно-коммуникационных технологий, система напомнит, если срок действия купленного QR-билета заканчивается. А в дни общегородских мероприятий пользователям будут приходить сообщения о перекрытии дорог и изменении маршрутов общественного транспорта.

Разработчики также запустили в приложении раздел «Афиша мероприятий». Для удобства созданы три подразделения: «Культурные мероприятия», «Отдых», «Образовательные мероприятия». При включенной геолокации пользователи могут выбирать события по таким параметрам, как время, популярность и место проведения. А если активный киевлянин хочет поместить в приложение собственное мероприятие, то он получит такую ​​возможность. Ему будет необходимо лишь создать ивент на ресурсе kyivmaps, который интегрирован в приложение, и в разделе «Афиша» все пользователи программы увидят новое мероприятие.

«Для того, чтобы поместить город в смартфон, была создана платформа реестров, в частности, реестр жителей, а также внедрены десятки информационных систем. Сейчас десятки специалистов создают технические решения для внедрения новых сервисов платформы. В ближайшее время планируется предоставить пользователям возможность записать ребенка в детский сад, оплатить штраф за парковку, написать онлайн-петицию, зарегистрировать любимца в реестре домашних животных, написать обращение в Контактный центр 15-51, проголосовать за проекты Общественного бюджета и разработать сервис «Активный киевлянин», — сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

Отметим, что на данный момент более 130 000 пользователей загрузили городское приложение «Kyiv Smart City», чтобы экономить время с помощью городских цифровых сервисов. Загрузить его можно по следующей ссылке.

Напомним, что мобильное приложение Kyiv Smart City для доступа ко всем электронным сервисам города было официально представлено в мае текущего года.

Источник: КГГА