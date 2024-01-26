Moto G24 power – Motorola представила улучшенную версию бюджетного смартфона

Вдобавок к Moto G04 и Moto G24 компания Motorola также подготовила к выпуску смартфон Moto G24 power. Он отличается некоторыми улучшениями по сравнению с базовой версией Moto G24.

Дисплей не претерпел изменений. Как и в случае Moto G24, версия power оснащена 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (1612х720 пикселей) и частотой обновления до 90 Гц. Также устройство имеет 8-ядерный процессор MediaTek Helio G85 с частотой до 2 ГГц. В отличие от Moto G24, этот смартфон выйдет на рынок в двух конфигурациях памяти. Вдобавок к базовой версии с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти также будет доступна модификация с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Дополнительно предлагается слот с поддержкой карт памяти емкостью до 1 ТБ. Слот – тройной.

Камера на задней панели содержит двойную камеру. Она включает в себя главный модуль с 50-мегапиксельным сенсором с технологией Quad Pixel и 2-мегапиксельный макро модуль. Камера на передней панели получила 8-мегапиксельный сенсор.

Еще одним отличием от Moto G24 стал увеличенный аккумулятор емкостью 6000 мАч (против 5000 мАч в базовой модели). Также повышена мощность быстрой зарядки – с 15 Вт до 30 Вт. Устройство получило стерео динамики с поддержкой Dolby Atmos, разъем 3,5 мм для наушников, FM-радио, модуль NFC, модули Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. Новинка имеет размеры 163,49×74,53×8,99 мм и вес 197 г. В базовой версии Moto G24 толщина меньше на 1 мм, а вес составляет 181 г. Moto G24 power поставляется с Android 14.

Модели смартфонов Moto G24 и Moto G24 будут доступны в Украине в начале марта 2024 года в насыщенных оттенках серого и синего цветов. Цены будут объявлены дополнительно.