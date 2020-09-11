Motorola Moto G9 Plus — когда за смартфон на Snapdragon 730G и обычными характеристиками просят €400





Вслед за премиальным Motorola Razr 5G за $1399 для тех, кто хочет выделяться на фоне остальных, и моделью Moto E7 Plus с откровенно бюджетными характеристиками за €150, американский бренд Motorola, давно принадлежащий китайской компании Lenovo, представил еще один новый смартфон — Moto G9 Plus. Это модель среднего сегмента на уже не актуальной SoC Snapdragon 730G за… €400.

Собственно, на этом новость можно было бы и закончить, но все же, коротко приведем остальные характеристики Motorola Moto G9 Plus.

Характеристики Motorola Moto G9 Plus

Процессор: 8-нм Snapdragon 730G

Память: 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти, есть слот microSD, но не отдельный, а совмещенный со вторым Nano-SIM

Экран: 6,81 дюйма LTPS IPS, 1080×2400 пикселей, 20:9, HDR10

Основная камера: 64 Мп (ширик, F/1.8, 26 мм; 1/1.73″, 0,8 мкм, PDAF), 8 Мп (ультраширик, F/2.2, 118˚, 1/4.0″, 1.12 мкм), 2 Мп (макро), 2 Мп (оценка глубины)

Фронтальная камера: одинарный модуль разрешением 16 Мп (F/2.0, 29 мм), врезанный в левый верхний угол экрана

Батарея: 5000 мА•ч, поддержка быстрой зарядки 30 Вт

ОС: Android 10

Габариты и масса: 170×78,1×9,7 мм и 223 г

Буквально на днях Xiaomi представила POCO X3 NFC на более производительной SoC Snapdragon 732G, который при вдвое меньшей цене предлагает куда более привлекательные технические характеристики. Да и без POCO X3 NFC и других моделей Xiaomi в этом ценовом диапазоне хватает конкурентов, которые превосходят новинку по всем параметрам. На их фоне Motorola Moto G9 Plus представляется, мягко говоря, переоцененным.

Источник: Motorola